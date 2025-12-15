Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu istedi
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu istedi
15.12.2025
türki̇ye
dem parti i̇mralı heyeti
adalet bakanlığı
ak parti
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den görüşme için randevu talep etti. Görüşmelerin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
türki̇ye
11:24 15.12.2025
Adalet Bakanlığı
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den görüşme için randevu talep etti.
DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den görüşme için randevu talep etti. Görüşmelerin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.
