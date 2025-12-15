https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/dem-parti-imrali-heyeti-adalet-bakanligi-ve-ak-partiden-randevu-istedi-1101800280.html

DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu istedi

DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu istedi

15.12.2025

DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den görüşme için randevu talep etti. Görüşmelerin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

