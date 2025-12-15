https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/bisam-verileri-yoksulluk-siniri-93-bin-135-lira-dort-kisilik-ailenin-gideri-dort-kat-artti-1101807288.html
BİSAM verileri: Yoksulluk sınırı 93 bin 135 lira; dört kişilik ailenin gideri dört kat arttı
BİSAM verileri: Yoksulluk sınırı 93 bin 135 lira; dört kişilik ailenin gideri dört kat arttı
DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi'nin (BİSAM) Ekim 2025 dönemine ait raporuna göre, Türkiye'de dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve...
Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması Ekim 2025 itibarıyla 26 bin 925 liraya çıktı. Barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar da eklendiğinde, aynı ailenin insanca yaşayabilmesi için gerekli toplam aylık harcama tutarı 93 bin 135 liraya ulaştı.Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında BİSAM’ın Ekim 2025 raporunu aktardı.Aslan, şunları söyledi:Aslan, şöyle devam etti:
Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken asgari aylık gıda harcaması Ekim 2025 itibarıyla 26 bin 925 liraya çıktı. Barınma, ulaşım, eğitim, sağlık ve diğer temel ihtiyaçlar da eklendiğinde, aynı ailenin insanca yaşayabilmesi için gerekli toplam aylık harcama tutarı 93 bin 135 liraya ulaştı.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında BİSAM’ın Ekim 2025 raporunu aktardı.
Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 925 lira. Yoksulluk sınırı ise 93 bin 135 lira. 26 bin 925 liranın altında bir gelir giriyorsa dört kişilik bir haneye, o aile açtır. Net aç. Bunun başka bir ifadesi yok. 93 bin 135 liranın altında bir gelir giriyorsa o hane, ‘biz yoksul bir aileyiz’ diyebilir. Bu rakam barınma, gıda, sağlık, eğitim, ulaşım ve diğer zorunlu giderleri kapsıyor. Burada başka hiçbir şey yok. Sadece ve sadece gıda harcaması var. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenmesi için gereken tutar 26 bin 925 lira. Asgari ücret 22 bin 104 lira. Yani açlık sınırının 4 bin 821 lira altında.
BİSAM’ın araştırmasına göre Türkiye’de asgari ücret, açlık sınırının tam 4 bin 821 lira altında kalmış durumda. Asgari ücretin 27 bin lira seviyelerinde konuşulduğunu varsaysak bile, çok değil bir ay sonra açlık sınırı yine asgari ücretin üzerine çıkmış olacak. Artık öyle bir döneme geldik ki yapılan zamlar açlık sınırına yetişemez oldu. Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için zorunlu gıda harcamalarını ifade ediyor.
Ailenin günlük sağlıklı beslenme maliyeti yaklaşık 898 lira olarak hesaplanmış. Gıda grupları içinde en yüksek harcama payı meyve ve sebze grubuna ait. Yetişkin erkek, kadın, genç ve çocuk için gıda maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmış durumda. Ayrıca tek başına yaşayan bir kişinin hem gıda hem de diğer temel giderlerini karşılayabilmesi için gereken toplam gelir tutarı da raporda yer alıyor. BİSAM açıkça şunu söylüyor: Türkiye’de açlık sınırı, mevcut asgari ücretin tam 4 bin 821 lira üzerindedir.