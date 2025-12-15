BİSAM verileri: Yoksulluk sınırı 93 bin 135 lira; dört kişilik ailenin gideri dört kat arttı

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 26 bin 925 lira. Yoksulluk sınırı ise 93 bin 135 lira. 26 bin 925 liranın altında bir gelir giriyorsa dört kişilik bir haneye, o aile açtır. Net aç. Bunun başka bir ifadesi yok. 93 bin 135 liranın altında bir gelir giriyorsa o hane, ‘biz yoksul bir aileyiz’ diyebilir. Bu rakam barınma, gıda, sağlık, eğitim, ulaşım ve diğer zorunlu giderleri kapsıyor. Burada başka hiçbir şey yok. Sadece ve sadece gıda harcaması var. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve yeterli beslenmesi için gereken tutar 26 bin 925 lira. Asgari ücret 22 bin 104 lira. Yani açlık sınırının 4 bin 821 lira altında.

BİSAM’ın araştırmasına göre Türkiye’de asgari ücret, açlık sınırının tam 4 bin 821 lira altında kalmış durumda. Asgari ücretin 27 bin lira seviyelerinde konuşulduğunu varsaysak bile, çok değil bir ay sonra açlık sınırı yine asgari ücretin üzerine çıkmış olacak. Artık öyle bir döneme geldik ki yapılan zamlar açlık sınırına yetişemez oldu. Açlık sınırı, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için zorunlu gıda harcamalarını ifade ediyor.