Bilim insanlarına göre Ay’da ‘insan çağı’ dönemi başladı

Bu fikir, Dünya’da insanların gezegen üzerindeki etkisini tartıştığımız Antroposen kavramına çok benziyor. Dünya’da Antroposen’in ne zaman başladığı konusunda farklı görüşler var; yüz binlerce yıl öncesini savunanlar da var, 1950’leri işaret edenler de.

Benzer şekilde, Ay’da da insan etkisinin çoktan başladığını savunuyoruz. Ancak insan faaliyetlerinin yol açtığı büyük ve ölçülebilir bir ‘ay halesi’ oluşmasını beklersek, bunun farkına varmak için çok geç kalmış oluruz.