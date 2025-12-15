https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/avcilarda-yol-coktu-1-isci-yarali-1101827877.html

Avcılar'da yol çöktü: 1 işçi yaralı

İstanbul Avcılar’da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler işçiyi... 15.12.2025, Sputnik Türkiye

Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak’ta İSKİ çalışmasında yolda kısmi çökme oluşurken, işçilerden Erkan Yavuz toprak altında kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla işçi kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çökme yaşanan alan güvenlik şeridiyle kapatılarak çevrede önlem alındı.

