https://anlatilaninotesi.com.tr/20251215/avcilarda-yol-coktu-1-isci-yarali-1101827877.html
Avcılar'da yol çöktü: 1 işçi yaralı
Avcılar'da yol çöktü: 1 işçi yaralı
Sputnik Türkiye
İstanbul Avcılar’da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler işçiyi... 15.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-15T21:55+0300
2025-12-15T21:55+0300
2025-12-15T21:55+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
türkiye
yol
yol çalışması
iş kazası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101827703_0:206:1600:1106_1920x0_80_0_0_a9625b9d7b31f4ca070ff11a746dea94.jpg
Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak’ta İSKİ çalışmasında yolda kısmi çökme oluşurken, işçilerden Erkan Yavuz toprak altında kaldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla işçi kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çökme yaşanan alan güvenlik şeridiyle kapatılarak çevrede önlem alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20220602/sultangazide-yol-cokmesi-sonucu-iskiye-ait-su-borusu-patladi-1056909284.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101827703_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_a888132b1a99914784a91c691a1f6542.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), türkiye, yol, yol çalışması, iş kazası
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), türkiye, yol, yol çalışması, iş kazası
Avcılar'da yol çöktü: 1 işçi yaralı
İstanbul Avcılar’da İSKİ tarafından yürütülen altyapı çalışması sırasında yolun çökmesi sonucu bir işçi göçük altında kaldı. Olay yerine gelen ekipler işçiyi kurtararak hastaneye kaldırdı.
Yeşilkent Mahallesi G-103 Sokak’ta İSKİ çalışmasında yolda kısmi çökme oluşurken, işçilerden Erkan Yavuz toprak altında kaldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla işçi kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan işçi, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çökme yaşanan alan güvenlik şeridiyle kapatılarak çevrede önlem alındı.