‘ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Türkiye’ye ‘manevra’ alanı kazandırmayacak’
‘AB, ABD için tehdit oluşturuyor’
“Önemli bir belge ama bu belgeye ‘harekat emri’ muamelesi yapmak çok da doğru değil. Burada anlatılan her şeyin birebir hayata geçeceği ya da Amerikan stratejisini birebir yansıttığı söylenemez. Bu belgeye; söyledikleri, söylemeye çalıştıkları, bizi yönlendirdikleri ve söylemedikleri noktasında bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Bu belgenin tamamlayıcı bir belgesi daha var. Bu belgeye kongre aşamasına gelen National Defense Authorization ile bakmak gerek. Çin ile ekonomik olarak bir dengelenmeden bahsediliyor ve askeri gerginliğin tırmandırılmayacağı belirtiliyor ama Tayvan’da hava sisteminin kurulmasından bahsediliyor. Tatbikatların artırılması, birlikte çalışılabilirlik, Güney Kore ve Japonya’nın nükleer deniz altı kabiliyetlerinin geliştirilmesi de var. Birbiriyle çelişkili gözüküyor olabilir ama ABD’nin bir yumuşama, kendini toparlama, karşılıklı bağımlılıklarını azaltmak için zaman kazanma ve doğrudan Avrupa Birliği’ni doğrudan hedef alma gibi kaygıları var.
Belgede öne çıkan en önemli husus, Avrupa Birliği’nin ABD için ciddi bir tehdit oluşturması. Danimarka da ABD de bir NATO ülkesi ama Danimarka, ABD’nin Grönland’a yönelik tavırlarını ‘güvenlik kaygısı’ olarak nitelendiriyor. Belirsizliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu belirsizliklerin bu dokümanda iyi resmedildiğini düşünüyorum. Belgeyi iyi analiz etmek gerekiyor.
ABD, Avrupa Birliği’ni hedefe koyarken Avrupa’yı hedefe koymuyor. Avrupa’yı kendi öngördüğü doğrultuda şekillendirmeye çalışıyor. Defense One’da sızan belgenin büyük oranda doğru olduğunu düşünüyorum. Amerika’nın şu anki stratejisini yansıtıyor bu. Üç Deniz Girişimi’ni hatırlamak gerek. Bu girişim aslında Avrupa’yı güney-kuzey istikametinde jeopolitik olarak bağlamak ve Doğu Avrupa’yı ön plana çıkarmaktan bahsediyor. Defense One’da Macaristan, Avusturya, Norveç, İtalya ve Polonya’nın Avrupa Birliği’nden koparılarak özel ilişki geliştirilmesinden bahsediliyor. İtalya’yı, Polonya, Macaristan ve Avusturya’yı anlıyorum. Bu yönüyle benim için şaşırtıcı değil. Üç Deniz Girişimi’nin önem kazanacağını düşünüyorum. Türkiye, Üç Deniz Girişimi’ne diyalog ortağı olarak ortak olmuştu. Artık daha farklı bir pozisyon geliştirebilir.”
‘Türkiye, Yunanistan-Kıbrıs gündeminde denkleme dahil olacak’
“ABD’nin, NATO ittifakı üzerinden değil de bölgesel mekanizmalar üzerinden işlerini yürüteceği anlaşılıyor. Belgede bahsedilmese de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail girişimi önem kazanacak. Türkiye Doğu Akdeniz’de bu denkleme dahil olmaya çalışacak. Anladığım kadarıyla bu yapı daha da önem kazanacak. Kıbrıs’ta federasyon temelli görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor.
Doğrulanmasa da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO üyeliği karşılığında federasyonu kabul edip Avrupa Birliği üyelik müzakerelerini kabul edeceği görüşü var. Avrupa Birliği, Amerika tarafından hedefe konulmuş vaziyette. Bütün Avrupa ülkelerini bir arada tutmak için bir tehdit oluşturarak bu tehdit etrafında insanları toplamak hedefleniyor. Avrupa ülkelerini ikna etmeleri gerekiyor. Avrupa Birliği ülkeleri ‘Rus tehdidi var, bize saldırabilirler’ diyordu.
NATO Genel Sekreteri Berlin’de yaptığı konuşmada ‘Büyükbabalarımızın katlanmak zorunda olduğu bir savaşa biz de katlanmak zorunda kalabiliriz’ dedi. NATO Genel Sekreteri kimin adına konuşuyor? Bu karar NATO’da alındıysa Türkiye bunun neresinde? Türkiye’de de son dönemde ‘Avrupa güvenlik mimarisinde rolünü almalı’ gibi ifadeler gündeme geliyor. Bu ne demek? Bu, bizim Rus tehdidine karşı birlikte hareket edeceğiz anlamına mı geliyor? Uzun bir süredir kendi güvenliğini NATO’ya endeksleyen Türkiye, ciddiyetinin sorgulanması karşısında nasıl tedbirler alacak, ne açıklamalar yapacak bunu ben de merak ediyorum. Karadeniz’de gemilere yapılan en son saldırıda Ukrayna, ‘Bu bizim ekonomik bölgemizdeydi, o yüzden saldırdık’ dedi.
Bunun bir sonraki aşamasını ve Türkiye’nin ne ile karşılaşabileceğini öngörmek çok zor değil. Avrupa’da dengeler değişiyor, yeni bir oluşum var. ABD açısından Yunanistan ve Kıbrıs’ın stratejik önemi artmaya devam edecek. Türkiye de bu denkleme dahil olacak. Ben yakın zamanda Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin söylem bazında da olsa yumuşayacağını düşünüyorum. Belgeden Kıbrıs konusunda da birtakım önemli gelişmeler ve değişiklikler olacağını da anlıyoruz.”
‘Defense One Belgesi’nin doğruluğundan söz edebiliriz’
“1940’ta Almanlar zafer kazanmaya başlayınca Hitler’e Avrupa Konfederasyonu Planı’nı sunuyorlar. Bu konfederasyonda Almanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Norveç, Finlandiya, Slovakya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan ve İspanya sayılmış. Burada Norveç sayılmış ama Norveç Avrupa Birliği üyesi değil. Bu belge önemli ama Norveç ile alakalı bir tane ifade yok. Amerika’nın birinci derecedeki stratejik ortağı İngiltere ile ilgili de bir ifade yok. Yeni Avrupa ilişkisinde İngiltere ile ilişkiler ne olacak? Arktik deniz yollarının aktif hale gelmesinin dünya deniz ticaretini değiştireceğini biliyoruz ama belgede buna yönelik bir ifade de yok.
Trump, ilk defa Beyaz Saray’da Orta Asya Cumhuriyetleriyle birlikte bir zirve yaptı. Orada Kazakistan’ın İbrahim Anlaşmaları’na dahil olduğunu öğrendik ve buna yönelik de bir ifade bulunmuyor. Bahsedilmemesi bunların Amerikan dış politikasında önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Buraların özellikle örtüldüğü anlamına gelir. Belgede Ermenistan-Azerbaycan normalleşmesinde Trump’ın rolüne yönelik ifadeler de yok. Defense One’da sızan belgede de ABD, Çin, Japonya, Hindistan ve Rusya’dan oluşan çekirdek beşlinin kurulacağı anlaşılıyor. Bir numaralı gündem maddesinin de Suudi Arabistan ile İsrail arasında normalleşmesi olacağı belirtiliyor. Sızdırılmış bir belge olsa da bunun doğruluğundan söz edebiliriz. Amerika’nın İsrail ile Körfez ülkelerini normalleştirmeye çalıştığı bir ortamda Türkiye-İsrail ilişkilerinin de söylem bazında dahi olsa gerginlik barındırmayacağı aşikar. Sızan belgeye bakarak Türkiye-İsrail arasında Amerika arabuluculuğunda bir normalleşme başlayacağını söyleyebiliriz. Tom Barrack da bunu ifade etmişti.
Trump’ın merkez sağ değil de aşırı sağa yakın politik unsurları desteklemesi, Avrupa’daki göç karşıtı hareketlerin artması Türkiye’yi etkileyecek. Türkiye’nin bunları hesaba katması gerekiyor. Suriye’de istikrarın sağlanması, Orta Doğu’dan yeni bir göç dalgasının Avrupa’ya engellenmesi gibi sebeplerden ötürü Türkiye’nin Orta Doğu’daki pozisyonu Avrupa açısından daha önemli hale gelecek. Oluşacak belirsizliğin Türkiye’ye manevra kazandıracağı düşünülüyor olabilir. Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye duyduğu ihtiyacın artacağı, Trump’ın bir önceki belgede 35 defa ‘demokrasi’ geçirirken bu belgede bir iki defa geçirmesi, ‘birinci öncelik ulusal çıkarlarımızdır’ demesi bir anlamda sağlayacağı serbestiyet açısından olumlu karşılanmış olabilir ama ortada çatışma doğurabilecek Türkiye’nin senelerdir güvenliğinin ana unsuru olarak tanımladığı NATO’nun tartışılacağı bir ortama da giriyoruz. Bunlar beni biraz tedirgin ediyor. Bu kadar iyimser olunmasını gerektirecek bir durum olmadığını düşünüyorum. Avrupa Birliği beraberliğini sağlamak için bir Rus tehdidi söylemi oluşturuluyor. Altı boş da olsa bunu ciddiye almak gerek. Bu tarz söylemleri ayağa düşürmemek gerekir. Bir NATO Genel Sekreteri bu tarz sözler söylememeli.
Son dönemde birtakım Avrupa ülkelerinin Ukrayna’ya sağladığı destek sayesinde Ukrayna’nın petrol boru hatlarına ve ticari gemilere saldırması Karadeniz’i daha belirsiz bir hale getirirse bu bizi bir noktada pozisyon almaya itebilir. Doğrudan bir ülke işaret edilemez ama olası saldırı öncesinde bölgede bir İngiliz uçağının bulundurulması gibi şeyler yabana atılacak şeyler değil.
Belgenin ciddiyeti sorgulansa da Amerikan politikasına damga vurmuş insanların görüşleri incelenince Avrasya’nın tek bir güç tarafından kontrolü ve Rusya ile Almanya arasında yaşanabilecek bir iş birliğinin Amerika için büyük tehlike olacağı konusunu ciddiye almak gerek. Bugün bazı stratejilerin sadece Trump’tan kaynaklanmadığını, Amerikan müesses nizamının politikaları olduğunu da ifade etmek lazım.”