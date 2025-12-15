‘ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Türkiye’ye ‘manevra’ alanı kazandırmayacak’

“Önemli bir belge ama bu belgeye ‘harekat emri’ muamelesi yapmak çok da doğru değil. Burada anlatılan her şeyin birebir hayata geçeceği ya da Amerikan stratejisini birebir yansıttığı söylenemez. Bu belgeye; söyledikleri, söylemeye çalıştıkları, bizi yönlendirdikleri ve söylemedikleri noktasında bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Bu belgenin tamamlayıcı bir belgesi daha var. Bu belgeye kongre aşamasına gelen National Defense Authorization ile bakmak gerek. Çin ile ekonomik olarak bir dengelenmeden bahsediliyor ve askeri gerginliğin tırmandırılmayacağı belirtiliyor ama Tayvan’da hava sisteminin kurulmasından bahsediliyor. Tatbikatların artırılması, birlikte çalışılabilirlik, Güney Kore ve Japonya’nın nükleer deniz altı kabiliyetlerinin geliştirilmesi de var. Birbiriyle çelişkili gözüküyor olabilir ama ABD’nin bir yumuşama, kendini toparlama, karşılıklı bağımlılıklarını azaltmak için zaman kazanma ve doğrudan Avrupa Birliği’ni doğrudan hedef alma gibi kaygıları var.

Belgede öne çıkan en önemli husus, Avrupa Birliği’nin ABD için ciddi bir tehdit oluşturması. Danimarka da ABD de bir NATO ülkesi ama Danimarka, ABD’nin Grönland’a yönelik tavırlarını ‘güvenlik kaygısı’ olarak nitelendiriyor. Belirsizliklerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu belirsizliklerin bu dokümanda iyi resmedildiğini düşünüyorum. Belgeyi iyi analiz etmek gerekiyor.

ABD, Avrupa Birliği’ni hedefe koyarken Avrupa’yı hedefe koymuyor. Avrupa’yı kendi öngördüğü doğrultuda şekillendirmeye çalışıyor. Defense One’da sızan belgenin büyük oranda doğru olduğunu düşünüyorum. Amerika’nın şu anki stratejisini yansıtıyor bu. Üç Deniz Girişimi’ni hatırlamak gerek. Bu girişim aslında Avrupa’yı güney-kuzey istikametinde jeopolitik olarak bağlamak ve Doğu Avrupa’yı ön plana çıkarmaktan bahsediyor. Defense One’da Macaristan, Avusturya, Norveç, İtalya ve Polonya’nın Avrupa Birliği’nden koparılarak özel ilişki geliştirilmesinden bahsediliyor. İtalya’yı, Polonya, Macaristan ve Avusturya’yı anlıyorum. Bu yönüyle benim için şaşırtıcı değil. Üç Deniz Girişimi’nin önem kazanacağını düşünüyorum. Türkiye, Üç Deniz Girişimi’ne diyalog ortağı olarak ortak olmuştu. Artık daha farklı bir pozisyon geliştirebilir.”