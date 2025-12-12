Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/sinemanin-bireysel-ve-toplumsal-etkileri-1101756661.html
Sinemanın bireysel ve toplumsal etkileri
Sinemanın bireysel ve toplumsal etkileri
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Haftanın Keyfi programında bugünkü konuğu İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T17:11+0300
2025-12-12T17:11+0300
radyo sputnik
radyo
radyo
kent üniversitesi
serhat ayan
sinema
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Çağrı Kara, sinemanın toplumsal etkilerini, sinemanın bizi ne kadar değiştireceğini ve sinemanın bizimle beraber nasıl değişeceğini anlattı.Kara, şöyle konuştu:Sinema izleyicinin bakışını değiştirebilir mi?‘Sinemada ötekilerin de temsil edilmesi gerekiyor’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, kent üniversitesi, serhat ayan, sinema
radyo sputnik, radyo, radyo, kent üniversitesi, serhat ayan, sinema

Sinemanın bireysel ve toplumsal etkileri

17:11 12.12.2025
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2025
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Haftanın Keyfi programında bugünkü konuğu İstanbul Kent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Kara oldu.
Gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Çağrı Kara, sinemanın toplumsal etkilerini, sinemanın bizi ne kadar değiştireceğini ve sinemanın bizimle beraber nasıl değişeceğini anlattı.
Kara, şöyle konuştu:
“Sinema sürekli bizi yenileyen bir felsefe aracı. Çünkü dünyayı anlamlandırmaya vesile oluyor. Bir karakterin yalnızlığına tanık oluyoruz ve orada aslında sadece bir hikaye izlemiyoruz. Başkasının acısına yaklaşıyoruz, duygulara isim koyuyoruz. İçimize işlemiş ve bakış açısını sorgulatan bir şeye terapi aracı olarak değil aynı zamanda bir felsefe aracı olarak bakmalıyız. Bırak o seni yorsun çünkü sende bir malzeme var zaten. Bir farkındalık aracı olarak orada duruyor.”

Sinema izleyicinin bakışını değiştirebilir mi?

“Her film hayata bakışımızı değiştirmez ama bazı filmler vardır bir daha hayata eskisi gibi bakamazsınız. Duygular üzerinden düşünceler üretmeye yarayan bir araçtan bahsediyoruz. Mutlaka bir etkisi var ama bizim anlatamayacağımız bir şeyi öyle aktarır ki o üzerimizde bir kırılma oluşturur. Yalnızlaşma üzerine çekilen filmleri izlediğimizde o acıya ortak oluyoruz. Kutsal bir dönüşüm gücü olmasa da bir dönüm noktası etkisi var. Farklı yaşam deneyimlerini görmüş oluyoruz. Hepimizin özünde aynı insan olduğunu da görüp bağ kuruyoruz.”

‘Sinemada ötekilerin de temsil edilmesi gerekiyor’

“Psikolojik olarak baktığımızda insanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi görülmek ve kabul edilmek duygusu. Biz de buraya aitiz diyebilmek birilerinin bizim olduğumuz yerlerden geçtiğini görmek bir özgüven ve aidiyet hissi oluşturuyor. Ama bir de temsil edilmeyenler kısmı var, toplumda zaten yerleri olmadığını karşımıza getiriyor. O yüzden son zamanlarda ötekiler üzerine yapılan filmler ilgimi çekiyor. Çünkü ötekilerin de hikaye dışı bırakılması değil, içeriye alınması ve temsil edilmesi mutlak bir ihtiyaç”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала