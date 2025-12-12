Sinemanın bireysel ve toplumsal etkileri

“Sinema sürekli bizi yenileyen bir felsefe aracı. Çünkü dünyayı anlamlandırmaya vesile oluyor. Bir karakterin yalnızlığına tanık oluyoruz ve orada aslında sadece bir hikaye izlemiyoruz. Başkasının acısına yaklaşıyoruz, duygulara isim koyuyoruz. İçimize işlemiş ve bakış açısını sorgulatan bir şeye terapi aracı olarak değil aynı zamanda bir felsefe aracı olarak bakmalıyız. Bırak o seni yorsun çünkü sende bir malzeme var zaten. Bir farkındalık aracı olarak orada duruyor.”