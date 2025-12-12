SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Asgari ücret için kulislerde ne konuşuluyor?

“Yıl sonu tahmin edilen enflasyon tutmadı daha yüksek çıktı biliyorsunuz. Hedef enflasyon sistemi devam etmesine rağmen çıkmadığı için bu görüşmeler boyunca çeşitli argümanlar ortaya atılacak. Bu durumda da 2025'in net asgari ücreti olan 22 bin 104'ün yeterli olmadığını da artık herkes zaten anladığı için buna göre yöneleceklerini düşünüyoruz. İşveren tarafı muhtemelen yüzde 20 civarı bir teklifte gelecek. Peki şimdi şöyle düşünelim, yüzde 20 olursa ne olacak? Asgari ücret maaşı 26.524'e çıkıyor, yani açlık sınırının altında kalıyor. Yüzde 40 olursa da 30 bin 946'a çıkıyor. Açlık sınırının en azından bir tık üstüne çıkmış oluyor. Mantıken açlık sınırının altında bir asgari ücret olmaması gerekiyor. Ama kulis bilgileri ve tahminlerimiz yüzde 25 olacak gibi geliyor, yani 27 bin 630 TL. TİSK'in artık çok ciddi bir şekilde bu işin içinde olması lazım. Çünkü komisyonun bir anlamı kalmıyor. Devlet şu kadar zam yapacağız deyip bitiriyor”