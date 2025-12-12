Türkiye
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Asgari ücret için kulislerde ne konuşuluyor?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Asgari ücret için kulislerde ne konuşuluyor?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, kulislerde konuşulan asgari ücret oranlarını değerlendirdi. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
17:53 12.12.2025 (güncellendi: 18:00 12.12.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, kulislerde konuşulan asgari ücret oranlarını değerlendirdi.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, her cuma Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bu hafta, asgari ücret görüşmelerini değerlendirdi, kulislerde konuşulan asgari ücret rakamlarını aktardı.

“Bugün ekonominin en baş gündemiyle başlıyorum. 2026 yılı için asgari ücret zammının kritik süreci resmen artık bugün itibariyle başladı. Saat 14 itibariyle toplantıya girdiler. Şimdi komisyonda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri bir araya geliyor biliyorsunuz. Yeni yılda uygulanacak olan asgari ücret için bir pazarlık masasına oturdular. Toplantı takvimi aralık boyunca sürüyor. Normalde yaklaşık 4 toplantı oluyor ama geçen sene 3 toplantı olmuştu biliyorsunuz. Türk İş masadan kalkmıştı. Şu an toplantıda aktif olarak Türk İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akyol bulunuyor.”

‘TİSK’in artık çok ciddi bir şekilde bu işin içinde olması lazım’

“Yıl sonu tahmin edilen enflasyon tutmadı daha yüksek çıktı biliyorsunuz. Hedef enflasyon sistemi devam etmesine rağmen çıkmadığı için bu görüşmeler boyunca çeşitli argümanlar ortaya atılacak. Bu durumda da 2025'in net asgari ücreti olan 22 bin 104'ün yeterli olmadığını da artık herkes zaten anladığı için buna göre yöneleceklerini düşünüyoruz. İşveren tarafı muhtemelen yüzde 20 civarı bir teklifte gelecek. Peki şimdi şöyle düşünelim, yüzde 20 olursa ne olacak? Asgari ücret maaşı 26.524'e çıkıyor, yani açlık sınırının altında kalıyor. Yüzde 40 olursa da 30 bin 946'a çıkıyor. Açlık sınırının en azından bir tık üstüne çıkmış oluyor. Mantıken açlık sınırının altında bir asgari ücret olmaması gerekiyor. Ama kulis bilgileri ve tahminlerimiz yüzde 25 olacak gibi geliyor, yani 27 bin 630 TL. TİSK'in artık çok ciddi bir şekilde bu işin içinde olması lazım. Çünkü komisyonun bir anlamı kalmıyor. Devlet şu kadar zam yapacağız deyip bitiriyor”
