Prof. Dr. Gökçe: ABD Ukrayna’da Rusya’nın kazandığını kabul ediyor

“Ukrayna olayında Avrupa Birliği ülkeleri ABD kadar suçlu. Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce yapılan NATO Liderler Zirvesi ve sonrasında yapılan açıklamalar oldukça vahim açıklamalar. O zaman AB ülkeleri neden ses çıkarmadı? Şimdi ses çıkarıyorlar, yüksek perdeden konuşuyorlar. O zaman hem Alman hem İngiliz Başbakanına biz de bu soruları soralım; ‘O zaman siz ABD’nin niyetini okuyamadınız mı? Ukrayna’nın NATO üyesi olamayacağını kestiremediniz mi?’ bu karşı tarafı iyi analiz etmemenin sonucudur. Rusya’yı zayıflatacaklarını, bitireceklerini, Ukrayna’nın da NATO üyesi olabileceğini düşündüler. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Rusya oldukça fazla direnç gösterdi ve Trump bunu kabul etti. Gönüllü de gönülsüz de olsa ABD yönetimi Rusya’nın elinin güçlü olduğunu ve Ukrayna’nın toprak tavizi vereceğini kabul etti. Ama Avrupa ülkeleri bunu kabul etmiyor, ellerini de taşın altına koymuyorlar; ABD’yi Ukrayna üzerinde sürekli motive etmeye çalışıyorlar. ABD de ‘Artık yeter. Ben buradaki politikaları sürdürecek pozisyonda değilim’ diyor.

Avrupa ABD’ye bu savaşın başarısız olacağını söylemeliydi. Ama bunu o zaman düşünemeyen Avrupa liderleri bugünkü sonuçlarına katlanacaktır. ABD Başkanı rasyonel düşünmeye çalışıyor; ‘Ben bu savaşa sebep oldum. Ama Rusya kazandı’ diyor. Bunu Avrupa’nın da kabul etmesini istiyor ama Avrupa halen daha kabul etmek istemiyor. Belki ABD de arka planda kabul etmesini istemeyen bir politika izliyor olabilir. Çünkü Avrupa bunu kabul etmezse silahlanması gerekiyor. Avrupa’nın silahlanması demek ABD’nin işine yarıyor. Böyle garip bir denklem içerisindeyiz. Kendi kendilerine kavga ediyorlar diyebiliriz.”