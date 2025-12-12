Türkiye
İtalya'nın en çok aranan ve 'kaçış sihirbazı' olarak beklenen mahkumu, dördüncü kez firar etti
İtalya'nın en çok aranan ve 'kaçış sihirbazı' olarak beklenen mahkumu, dördüncü kez firar etti
İtalya’nın en çok aranan ve 'kaçış sihirbazı' olarak beklenen mahkumu, dördüncü kez firar etti
14:47 12.12.2025
İtalyan polisi, Milano Opera Cezaevi’nin maksimum güvenlik bölümünden hafta sonu firar eden Taulant Toma için geniş çaplı operasyon başlattı. İtalyan basınında “kaçış sihirbazı” olarak anılan Toma’nın, demir parmaklıkları atölyeden temin ettiği bir eğe ile kestiği belirlendi.Düğümlü çarşaflarla duvardan indiSoruşturma dosyasına göre Toma, parmaklıkları kestikten sonra düğümlenmiş çarşaflardan yaptığı halatla yaklaşık altı metre yüksekliğindeki dış duvardan indi. Karanlıktan faydalanan firari, kısa sürede izini kaybettirdi.Vardiya değişimi kritik zafiyet yarattıSavcılık, firarın gardiyanların vardiya değişimi sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, olayın “kritik güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirilmesine yol açtı. Yetkililer, kaçış anında herhangi bir alarmın devreye girmediğini de doğruladı.2048’e kadar cezası vardıSoygun ve çeşitli suçlardan hükümlü olan Toma’nın hapis cezası 2048 yılına kadar uzanıyordu. Yetkililer, firarın ardından Toma’nın ülke dışına çıkma ihtimaline karşı sınır kapılarında kontrollerin artırıldığını bildirdi.Kaçış geçmişi iki ülkeye yayılıyorBu firar, Toma’nın ilk kaçışı değil. 2009’da Terni Cezaevi’nden, 2013’te ise Parma’daki maksimum güvenlik cezaevinden bir başka mahkûmla birlikte kaçmıştı. Parma firarı sonrası 40 gün aranan Toma, Belçika’da başka bir suç nedeniyle yakalanmış, ancak kısa süre sonra oradan da kaçmayı başarmıştı.Cezaevinde kamera incelemesiOpera Cezaevi yönetimi, firarın dışarıdan yardım alınıp alınmadığını tespit etmek için tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay, İtalya’da cezaevlerinin yapısal sorunlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.
14:47 12.12.2025
İtalya’nın Milano kentindeki Opera Cezaevi’nde tutulan ve “kaçış sihirbazı” olarak bilinen 41 yaşındaki Arnavut mahkûm Taulant Toma, demir parmaklıkları kesip düğümlü çarşaflarla duvardan inerek dördüncü kez firar etti. Olay, İtalya cezaevi sistemi, aşırı kapasite, personel yetersizliği ve ciddi güvenlik zafiyetlerini yeniden gündeme taşıdı.
İtalyan polisi, Milano Opera Cezaevi’nin maksimum güvenlik bölümünden hafta sonu firar eden Taulant Toma için geniş çaplı operasyon başlattı. İtalyan basınında “kaçış sihirbazı” olarak anılan Toma’nın, demir parmaklıkları atölyeden temin ettiği bir eğe ile kestiği belirlendi.

Düğümlü çarşaflarla duvardan indi

Soruşturma dosyasına göre Toma, parmaklıkları kestikten sonra düğümlenmiş çarşaflardan yaptığı halatla yaklaşık altı metre yüksekliğindeki dış duvardan indi. Karanlıktan faydalanan firari, kısa sürede izini kaybettirdi.

Vardiya değişimi kritik zafiyet yarattı

Savcılık, firarın gardiyanların vardiya değişimi sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, olayın “kritik güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirilmesine yol açtı. Yetkililer, kaçış anında herhangi bir alarmın devreye girmediğini de doğruladı.

2048’e kadar cezası vardı

Soygun ve çeşitli suçlardan hükümlü olan Toma’nın hapis cezası 2048 yılına kadar uzanıyordu. Yetkililer, firarın ardından Toma’nın ülke dışına çıkma ihtimaline karşı sınır kapılarında kontrollerin artırıldığını bildirdi.

Kaçış geçmişi iki ülkeye yayılıyor

Bu firar, Toma’nın ilk kaçışı değil. 2009’da Terni Cezaevi’nden, 2013’te ise Parma’daki maksimum güvenlik cezaevinden bir başka mahkûmla birlikte kaçmıştı. Parma firarı sonrası 40 gün aranan Toma, Belçika’da başka bir suç nedeniyle yakalanmış, ancak kısa süre sonra oradan da kaçmayı başarmıştı.

Cezaevinde kamera incelemesi

Opera Cezaevi yönetimi, firarın dışarıdan yardım alınıp alınmadığını tespit etmek için tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay, İtalya’da cezaevlerinin yapısal sorunlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.
