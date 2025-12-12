https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/italyanin-en-cok-aranan-ve-kacis-sihirbazi-olarak-beklenen-mahkumu-dorduncu-kez-firar-etti-1101750140.html

İtalya’nın en çok aranan ve 'kaçış sihirbazı' olarak beklenen mahkumu, dördüncü kez firar etti

İtalya’nın en çok aranan ve 'kaçış sihirbazı' olarak beklenen mahkumu, dördüncü kez firar etti

Sputnik Türkiye

İtalya’nın Milano kentindeki Opera Cezaevi’nde tutulan ve “kaçış sihirbazı” olarak bilinen 41 yaşındaki Arnavut mahkûm Taulant Toma, demir parmaklıkları kesip... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T14:47+0300

2025-12-12T14:47+0300

2025-12-12T14:47+0300

haberler

yaşam

cezaevi

mahkum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103306/16/1033061683_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ffb7cc41ed7257888ba220002c62ac5f.jpg

İtalyan polisi, Milano Opera Cezaevi’nin maksimum güvenlik bölümünden hafta sonu firar eden Taulant Toma için geniş çaplı operasyon başlattı. İtalyan basınında “kaçış sihirbazı” olarak anılan Toma’nın, demir parmaklıkları atölyeden temin ettiği bir eğe ile kestiği belirlendi.Düğümlü çarşaflarla duvardan indiSoruşturma dosyasına göre Toma, parmaklıkları kestikten sonra düğümlenmiş çarşaflardan yaptığı halatla yaklaşık altı metre yüksekliğindeki dış duvardan indi. Karanlıktan faydalanan firari, kısa sürede izini kaybettirdi.Vardiya değişimi kritik zafiyet yarattıSavcılık, firarın gardiyanların vardiya değişimi sırasında gerçekleştiğini açıkladı. Bu durum, olayın “kritik güvenlik zafiyeti” olarak değerlendirilmesine yol açtı. Yetkililer, kaçış anında herhangi bir alarmın devreye girmediğini de doğruladı.2048’e kadar cezası vardıSoygun ve çeşitli suçlardan hükümlü olan Toma’nın hapis cezası 2048 yılına kadar uzanıyordu. Yetkililer, firarın ardından Toma’nın ülke dışına çıkma ihtimaline karşı sınır kapılarında kontrollerin artırıldığını bildirdi.Kaçış geçmişi iki ülkeye yayılıyorBu firar, Toma’nın ilk kaçışı değil. 2009’da Terni Cezaevi’nden, 2013’te ise Parma’daki maksimum güvenlik cezaevinden bir başka mahkûmla birlikte kaçmıştı. Parma firarı sonrası 40 gün aranan Toma, Belçika’da başka bir suç nedeniyle yakalanmış, ancak kısa süre sonra oradan da kaçmayı başarmıştı.Cezaevinde kamera incelemesiOpera Cezaevi yönetimi, firarın dışarıdan yardım alınıp alınmadığını tespit etmek için tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olay, İtalya’da cezaevlerinin yapısal sorunlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/dunyanin-en-degerli-batigi-karayiplerde-17-milyar-dolarlik-hazine-bulundu-ilk-etap-karaya-cikarildi-1101709061.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, cezaevi, mahkum