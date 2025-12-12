İstanbul Barosu, cinsel istismar nedeniyle 19 bin çocuk için avukat görevlendirdi

“İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin hazırladığı rapora göre 2020-2025 döneminde soruşturma aşamasında sadece cinsel istismar nedeniyle 19 bin 882, cinsel taciz nedeniyle 3 bin 657 çocuk için avukat görevlendirilmiş. En çok başvuran yaş aralığı ise 12-15 yaş aralığı. En yüksek görevlendirme yapılan yıl ise 2022 yılı. Sadece 2022 yılında bu çocuklar için 4 bin 448 avukat atandığını öğreniyoruz. İstismarın cinsiyete göre dağılımında da belirgin bir fark var. 12 yaş altı çocuklar ise tüm vakaların yaklaşık 4’te birini oluşturuyor. Mağdurların yüzde 86’sı kız çocukları. Bu çalışma sadece İstanbul’da yapıldı. Ülkedeki tabloyu görmek açısından çok önemli bir çalışma”