Futbolda "GBT dönemi" mi başlıyor?
Futbolda "GBT dönemi" mi başlıyor?
Futbola sicil kaydı koşulu mu geliyor? Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında anlattı. 12.12.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmeye dayanarak, futbolcular için sabıka sicil kaydı koşulu getirileceğini, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen isimlerin lisans alamayacağını ve futbolda GBT döneminin başlatılacağını açıkladı.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi: Çağatay, şöyle devam etti:Bahis soruşturmalarına da değinen Çağatay, Hacıosmanoğlu'nun bu konudaki değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yapılan görüşmeye dayanarak, futbolcular için sabıka sicil kaydı koşulu getirileceğini, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen isimlerin lisans alamayacağını ve futbolda GBT döneminin başlatılacağını açıkladı.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Dün akşam geniş bir gazeteci grubuyla birlikte bir ortamdaydık, İbrahim Hacıosmanoğlu da oradaydı. Sohbet sırasında çok net bir şey söyledi. Türk futbolculara sabıka sicil kaydı koşulu getiriyoruz dedi.
Çağatay, şöyle devam etti:
‘Sair suç eylemlerinin yanı sıra yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen futbolculara lisans vermeyeceğiz. Futbolda GBT dönemini başlatıyoruz’ dedi. Bundan böyle GBT’sinde lisans almasını engelleyecek bir suçu ya da kaydı bulunan kişiler futbolcu lisansı alamayacak. Futbolda büyük bir temizlik başlıyor.
Bahis soruşturmalarına da değinen Çağatay, Hacıosmanoğlu’nun bu konudaki değerlendirmesini şu sözlerle aktardı:
Bahis meselesini sorduğumda binlerce isimden bahsetti. Futbolcular için görünen tablo buzdağının sadece su üstündeki kısmı. Hakemlerde de sayı artacak dedi. Turpun büyüğü heybede ifadesinin tam karşılığı bu.