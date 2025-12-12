https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/funda-arar-sohret-icin-baskalarini-basamak-olarak-kullanmadim--1101747689.html

Funda Arar: Şöhret için başkalarını basamak olarak kullanmadım

Funda Arar: Şöhret için başkalarını basamak olarak kullanmadım

12.12.2025

Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu olan sanatçı Funda Arar, sahne performansından yeni albüm çalışmalarına, müzik anlayışından kariyerine dair açıklamalarda bulundu.Arar, sahnedeki enerjisi ve izleyiciyle kurduğu bağa ilişkin şunları söyledi:Yeni şarkı ve albüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Arar, albüm hazırlıklarının sürdüğünü söyledi. Arar, bu süreci şu sözlerle aktardı:'Klasik bir evlenme teklifi hikayemiz yok'Arar, eşi Febyo Taşel ile evlilik sürecine ilişkin soruya yanıt verirken, klasik bir evlenme teklifi yaşamadıklarını söyledi. Arar, bu durumu şu sözlerle anlattı: Harbiye Açıkhava konseri öncesine dair bir anısını da paylaşan Arar, yoğun konser temposuna rağmen günlük hayatın sorumluluklarının devam ettiğini vurguladı. Arar, konser günü yaşadıklarını şöyle aktardı: Arar, kariyeri boyunca şöhret uğruna etik dışı bir yol izlemediğini vurgulayarak, bu konudaki duruşunu net ifadelerle dile getirdi. Arar, şunları söyledi:

