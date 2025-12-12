Funda Arar: Şöhret için başkalarını basamak olarak kullanmadım

Türkiye
Sanatçı Funda Arar, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu.
Sanatçı Funda Arar, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu olan sanatçı Funda Arar, sahne performansından yeni albüm çalışmalarına, müzik anlayışından kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Arar, sahnedeki enerjisi ve izleyiciyle kurduğu bağa ilişkin şunları söyledi:

Sahnede izleyiciyle diyalog kurmayı çok seviyorum. Karşılıklı sohbet, espri… Seyirci bunu bekliyor. Ben de bu iletişimden keyif alıyorum. Yıllar geçmesine rağmen sahne heyecanı hiç bitmiyor. Özellikle büyük konserlerde perde açılana kadar ciddi bir kalp çarpıntısı yaşıyorum.
Yeni şarkı ve albüm çalışmalarına ilişkin bilgi veren Arar, albüm hazırlıklarının sürdüğünü söyledi.
Arar, bu süreci şu sözlerle aktardı:

Şu anda stüdyoda çalışıyoruz, aranjeler başladı. Albümün Mart ayını bulacağını düşünüyorum. Bana sürekli ‘Artık tek şarkı istemiyoruz, albüm yapın’ diye mesaj geliyor. Kemik dinleyici albüm bekliyor. Klasik olanın hiçbir zaman modası geçmiyor. Popüler kültürü takip ederek yapılan işler kısa sürede tüketiliyor ama klasikler yıllar sonra da dinleniyor.

'Klasik bir evlenme teklifi hikayemiz yok'

Arar, eşi Febyo Taşel ile evlilik sürecine ilişkin soruya yanıt verirken, klasik bir evlenme teklifi yaşamadıklarını söyledi.
Arar, bu durumu şu sözlerle anlattı:

Bizim öyle klasik bir evlenme teklifi hikayemiz yok. Uzun süre arkadaşlık ettik, birlikte çalıştık. Bir anda diz çökülen, yüzük çıkarılan bir an olmadı. Zamanla ‘Artık bunu ciddiye bağlayalım’ dedik. Ben o tarz büyük jestlere çok takılan biri değilim.

Harbiye Açıkhava konseri öncesine dair bir anısını da paylaşan Arar, yoğun konser temposuna rağmen günlük hayatın sorumluluklarının devam ettiğini vurguladı.
Arar, konser günü yaşadıklarını şöyle aktardı:
Harbiye konseri akşamı sahneye çıkacağım gün, gündüz evde yemek yaptım. Çünkü evde bir hayat var, çocuk var. Çalışan kadınların gerçeği bu. Akşam binlerce kişiye konser veriyorsunuz ama gündüz mutfakta yemek hazırlıyorsunuz. Bu bir çelişki gibi görünebilir ama benim hayatım böyle.
Arar, kariyeri boyunca şöhret uğruna etik dışı bir yol izlemediğini vurgulayarak, bu konudaki duruşunu net ifadelerle dile getirdi.
Arar, şunları söyledi:
Şöhret için hiçbir zaman başkalarını basamak olarak kullanmadım. ‘Şöhret için her şey mübah’ gibi bir anlayışım hiç olmadı. Kimseyi incitmemeye, kimsenin arkasından iş çevirmemeye çalıştım. Ailemin bana verdiği değerlerle hareket ettim. Bugün geldiğim noktada bunun karşılığını gördüğümü düşünüyorum.
