Araştırma: Hava yolcuları 'son derece yüksek seviyelerde ultra ince parçacık' kirliliğine maruz kalıyor
Araştırma: Hava yolcuları 'son derece yüksek seviyelerde ultra ince parçacık' kirliliğine maruz kalıyor
Fransız bilim insanları, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan kalkan bazı uçaklara "ultra ince parçacık kirliliğini" ölçen cihazlar yerleştirdi. Ultra ince... 12.12.2025
Araştırma: Hava yolcuları 'son derece yüksek seviyelerde ultra ince parçacık' kirliliğine maruz kalıyor

11:02 12.12.2025
Fransız bilim insanları, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan kalkan bazı uçaklara "ultra ince parçacık kirliliğini" ölçen cihazlar yerleştirdi. Ultra ince parçacıkların en yüksek yoğunlukları, yolcuların uçağa bindiği ve uçakların taksi yaptığı sırada ölçüldü. Bu parçacıkların DSÖ tarafından sağlığa zarar verdiği açıklanmıştı.
Paris Cite Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, Paris Charles de Gaulle Havalimanı'ndan Avrupa'daki destinasyonlara giden bazı uçakların ön koltuklarına veya mutfak bölümüne "ultra ince parçacık kirliliğini" ölçen cihazlar yerleştirdi.
Elde edilen sonuçları bilimsel bir makaleyle paylaşan bilim insanları, gözle görülmeyen ultra ince parçacıkların uçak yolculuğu sırasında ve uçakların taksi yaptığı sırada yolcuların bulunduğu ortamda en yüksek yoğunluk seviyelerine yükseldiği görüldü.

2 katından fazla

Ortalama seviyeler Dünya Sağlık Örgütü'nün yüksek olarak tanımladığı seviyelerin iki katından fazlaydı. Bu kirli hava, havalandıktan sonra kabinde kademeli olarak azaldı, ancak inişe yaklaşırken tekrar arttı.
Siyah karbon veya kurum parçacıkları için de durum benzerdi. Bunların miktarı da uçak havaalanındayken en yüksek seviyedeydi.
Küresel olarak hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısının bu yıl ilk kez 5 milyarı aşması beklenirken kirliliğin insan sağlığına potansiyel zararı vurgulandı.

Havaalanı çevresine de zarar veriyor

Charles de Gaulle Havalimanı'ndan yayılan ultra ince parçacıklar sadece havalimanındaki insanlar tarafından solunmakla kalmıyor, aynı zamanda komşu bölgelere de yayılıyor. Havalimanından 1 km uzaklıktaki konsantrasyon, Paris'in işlek çevre yolundan sadece birkaç metre uzaklıkta solunan konsantrasyona benzerdi.
Londra Gatwick'te ise, çevre çitinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ultra ince parçacık konsantrasyonu, Londra'nın merkezindeki en işlek yolların yanındaki konsantrasyondan daha fazlaydı.
Bu da milyonlarca insanın bu parçacıkları soluduğu anlamına geliyor.
