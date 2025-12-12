https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/abdnin-latin-amerika-ve-karayiplerdeki-askeri-varligi-1101752680.html
ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığı
ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığı artarak devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik askeri müdahale... 12.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-12T15:21+0300
2025-12-12T15:21+0300
2025-12-12T15:21+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
karayipler
abd
venezuela
latin amerika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101752526_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4fb14cf0592a046b6857b3a695952d4.png
Bombardıman uçaklarının Venezuela sınırında gezdiği, uçak gemilerinin ve nükleer denizaltıların Karayipler’e demir attığı bu ortamda Sputnik, ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığına ilişkin hem resmi hem de alternatif verileri bir infografikte topladı.
karayipler
venezuela
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101752526_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_19075c1c6c86788f6af4c7d5740a46f9.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, karayipler, abd, venezuela, latin amerika, инфографика
i̇nfografi̇k, karayipler, abd, venezuela, latin amerika, инфографика
ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığı
ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığı artarak devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik askeri müdahale tehditlerini sürdürüyor.
Bombardıman uçaklarının Venezuela sınırında gezdiği, uçak gemilerinin ve nükleer denizaltıların Karayipler’e demir attığı bu ortamda Sputnik, ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığına ilişkin hem resmi hem de alternatif verileri bir infografikte topladı.