ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığı
ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığı
12.12.2025
Bombardıman uçaklarının Venezuela sınırında gezdiği, uçak gemilerinin ve nükleer denizaltıların Karayipler’e demir attığı bu ortamda Sputnik, ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığına ilişkin hem resmi hem de alternatif verileri bir infografikte topladı.
15:21 12.12.2025
ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığı artarak devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik askeri müdahale tehditlerini sürdürüyor.
Bombardıman uçaklarının Venezuela sınırında gezdiği, uçak gemilerinin ve nükleer denizaltıların Karayipler’e demir attığı bu ortamda Sputnik, ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığına ilişkin hem resmi hem de alternatif verileri bir infografikte topladı.
