https://anlatilaninotesi.com.tr/20251212/abdnin-latin-amerika-ve-karayiplerdeki-askeri-varligi-1101752680.html

ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığı

ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığı

Sputnik Türkiye

ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığı artarak devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya yönelik askeri müdahale... 12.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-12T15:21+0300

2025-12-12T15:21+0300

2025-12-12T15:21+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

karayipler

abd

venezuela

latin amerika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0c/1101752526_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4fb14cf0592a046b6857b3a695952d4.png

Bombardıman uçaklarının Venezuela sınırında gezdiği, uçak gemilerinin ve nükleer denizaltıların Karayipler’e demir attığı bu ortamda Sputnik, ABD'nin Latin Amerika ve Karayipler'deki askeri varlığına ilişkin hem resmi hem de alternatif verileri bir infografikte topladı.

karayipler

venezuela

latin amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, karayipler, abd, venezuela, latin amerika, инфографика