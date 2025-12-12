‘ABD yeni sezona hazırlanmak için kendini kızağa çekiyor’

“ABD’yi kendi çapında düşünürseniz Avrupa konusunda haklı. 1945’ten beri Avrupa’nın yükünü çekiyor. Karşılıklı kazanıyorlar ama bunun bir yükü var, liderlerin kaprisi var. Trump bu tip şeylere gelemiyor. Koskoca kıtanın güvenliğini tek başına Amerika’nın sağlaması çok zor bir şey. Bir taraftan bu, bir taraftan Pasifik, bir taraftan da İsrail’i korumak bu sürdürülebilir değil. Amerika Avrupa’ya ‘Kendi başınızın çaresine bakın’ diyor. ABD, ‘Düşmanınız oradaysa kendiniz halledin bizi unutun’ mesajı verdi.

Nixon, Çin ile ilişkileri kurduktan sonra 1979’da Carter resmi diplomatik ilişkiyi tesis de etti. Ulusal Güvenlik Danışmanı Zbigniew Brzezinski idi. Sovyetler Birliği’nin Afgan işgalinde mücahitleri örgütleyen CIA programının mimarıdır. Brzezinski, Kongre’de 1950’de Tayvan ile güvenlik anlaşması olduğunu hatırlattı. Müttefiklerin ‘Amerika canı istediği zaman satıyor’ diyebileceğini söyledi. Sonra Amerika bunu doğruladı. Carter yönetimi ‘Tayvan İlişkileri Yasası’nı çıkarttı ve taahhütlerin arkasında olduklarını bildirdi. ABD’de yönetimler bazı kararlar alabilir anlık ama müesses nizam bunu kongre ve Pentagon üzerinden hemen düzeltir. Örneği 1979 Tayvan İlişkileri Yasası’dır. ABD Avrupa konusunda terk etme veya kendini yalnızlaştırma siyasetine giderken bu yarın öbür gün düzeltilir. ABD’de en eleştirilen dönem Monroe Doktrini’nden Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemdir. Burası ‘yalnızcılık’ stratejisinin uygulandığı bir dönemdir ve bu kınanır.

Kuzey Kore bugün kendisini yalnızlaştıran bir ülkedir ve bu eleştirilir. Siyaseten dünya gücü olan bir ülkenin kendisini Güney ve Kuzey Amerika arasına sıkıştırması mümkün değil. 1132 günde Amerika’da bir vergi kanunu çıkarılamaz. Kaldı ki 2026 kasımında ABD’nin Demokratların eline geçeceği görülüyor. Güvenlik stratejisi uygulanabilir ancak Kongre’den nasıl geçecek? Kongre’de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin bir kesimi ‘Biz sana kafana göre yetki kullanma yetkisi vermeyeceğiz. 2026’yı bekle’ diyor. 2027’den itibaren de Trump topal ördeğe dönecek çünkü Kongre desteği alamayacak. Amerikan siyasi sistemi içerisinde mekanizmalar çok. Vergi yasası bile değiştiremeyen bir başkan, Amerika’nın rotasını değiştiremez. Pentagon’daki Çin Görev Gücü’nü kapatabiliyorlarsa, kapatsınlar. Buna Trump da Biden da sahip çıkmıyor. Pentagon similasyonlarına devam ediyor.”