https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/saygi-ozturk-ilk-kez-acikladi-yesil-yasiyor-mu-devlet-arastiriyor-1101721233.html
Saygı Öztürk ilk kez açıkladı: Yeşil yaşıyor mu; devlet araştırıyor
Saygı Öztürk ilk kez açıkladı: Yeşil yaşıyor mu; devlet araştırıyor
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Saygı Öztürk oldu. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T19:13+0300
2025-12-11T19:13+0300
2025-12-11T19:13+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
suriye
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini ‘Yeşil’ olarak tanıtan kişi tarafından arandığını söyledi. Öztürk, yaşananları canlı yayında detaylandırdı.Gazeteci Saygı Öztürk şunları söyledi:
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, haberler, suriye, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, suriye, radyo sputnik, radyo, radyo
Saygı Öztürk ilk kez açıkladı: Yeşil yaşıyor mu; devlet araştırıyor
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Saygı Öztürk oldu.
Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini ‘Yeşil’ olarak tanıtan kişi tarafından arandığını söyledi. Öztürk, yaşananları canlı yayında detaylandırdı.
Gazeteci Saygı Öztürk şunları söyledi:
Yeşil ile ilgili kitap yazmayı düşünmüştüm araya başka olaylar girdi. Kayıtlarda Yeşil’in yaşadığı görülüyor ‘öldü’ kararı hakkında yok. Beni santralden aramış, meşguldüm yarım saat sonra tekrar aradı. ‘Alo ben Yeşil’ dedi. ‘Ben Mahmut Yıldırım’ dedi. Sesiniz yorgun geliyor dedim, ‘karaciğer nakli yaptırdım yaşım ilerlerdi’ dedi. Dediklerinin bence bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. Benim hakkımda atılan iddialar hep benim üzerime atıldı. Azerbaycan’da kaldığını söyledi. Şuanda Suriye’de olduğunu söyledi. Yeşil miydi değil miydi bilmiyorum. Onun yaşadığını da söyleyenler var öldüğünü de. Bugün itibariyle bu kişi hakkında istihbaratta yeni bir çalışma başlatıldı, yaşayıp yaşamadığı araştırılma talimatı verildi.