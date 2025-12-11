Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/saygi-ozturk-ilk-kez-acikladi-yesil-yasiyor-mu-devlet-arastiriyor-1101721233.html
Saygı Öztürk ilk kez açıkladı: Yeşil yaşıyor mu; devlet araştırıyor
Saygı Öztürk ilk kez açıkladı: Yeşil yaşıyor mu; devlet araştırıyor
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Saygı Öztürk oldu. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T19:13+0300
2025-12-11T19:13+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
suriye
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini ‘Yeşil’ olarak tanıtan kişi tarafından arandığını söyledi. Öztürk, yaşananları canlı yayında detaylandırdı.Gazeteci Saygı Öztürk şunları söyledi:
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, haberler, suriye, radyo sputnik, radyo, radyo
türkiye, haberler, suriye, radyo sputnik, radyo, radyo

Saygı Öztürk ilk kez açıkladı: Yeşil yaşıyor mu; devlet araştırıyor

19:13 11.12.2025
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın'
'Murat Çalık canından endişe ediyor: Beni yalnız bırakmayın' - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Gazeteci Saygı Öztürk oldu.
Gazeteci Saygı Öztürk, kendisini ‘Yeşil’ olarak tanıtan kişi tarafından arandığını söyledi. Öztürk, yaşananları canlı yayında detaylandırdı.
Gazeteci Saygı Öztürk şunları söyledi:
Yeşil ile ilgili kitap yazmayı düşünmüştüm araya başka olaylar girdi. Kayıtlarda Yeşil’in yaşadığı görülüyor ‘öldü’ kararı hakkında yok. Beni santralden aramış, meşguldüm yarım saat sonra tekrar aradı. ‘Alo ben Yeşil’ dedi. ‘Ben Mahmut Yıldırım’ dedi. Sesiniz yorgun geliyor dedim, ‘karaciğer nakli yaptırdım yaşım ilerlerdi’ dedi. Dediklerinin bence bir kısmı doğru bir kısmı yanlış. Benim hakkımda atılan iddialar hep benim üzerime atıldı. Azerbaycan’da kaldığını söyledi. Şuanda Suriye’de olduğunu söyledi. Yeşil miydi değil miydi bilmiyorum. Onun yaşadığını da söyleyenler var öldüğünü de. Bugün itibariyle bu kişi hakkında istihbaratta yeni bir çalışma başlatıldı, yaşayıp yaşamadığı araştırılma talimatı verildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала