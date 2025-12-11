https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/kartalkaya-davasinda-9-bakanlik-personeline-yurt-disi-yasagi-sorusturulan-isimler-hala-gorevde-1101708430.html
Kartalkaya davasında 9 bakanlık personeline yurt dışı yasağı: 'Soruşturulan isimler hala görevde'
Kartalkaya davasında 9 bakanlık personeline yurt dışı yasağı: 'Soruşturulan isimler hala görevde'
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Avukat Onur Fırat Kaynun oldu. 11.12.2025
2025-12-11T12:16+0300
2025-12-11T12:16+0300
2025-12-11T12:17+0300
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Turizm Bakanlığı’nın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı konuldu.Gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan avukat Onur Fırat Kaynun, kararı Yeri ve Zamanı programında şöyle değerlendirdi:'Savcılığın bir an önce davayı açacağını ön görüyoruz'
kartalkaya
12:16 11.12.2025 (güncellendi: 12:17 11.12.2025)
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu Avukat Onur Fırat Kaynun oldu.
Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Turizm Bakanlığı’nın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
Gazeteci Güçlü Özgan’a konuk olan avukat Onur Fırat Kaynun, kararı Yeri ve Zamanı programında şöyle değerlendirdi:
“Yurt dışı çıkış yasağı verilmesi savcılığın adli işlemlere başladığı ve takip ettiğini gösteriyor. Bu açıdan ümit verici. Yurt dışı çıkış yasağının sevk yasasında da savcılık taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama suçlarından şüphelileri sevk etmiş. Bu da kaygılarımızı bir nebze bertaraf etti. Tüm şüphelilere aynı soruları sormuşlar. Bu yönden eksiklikler var. Bu kişiler ise hala görevde. Savcılık delilleri kendilerinden talep ediyor. Bizce delil karartma şüphesi de çok kuvvetli. Bu evrakların yangından sonra tekrar ele alınıp düzeltilip tekrar imzalandığını düşünüyoruz. Yurt dışı yasağı yeterli değil ama hiç yoktan iyidir diyebilirim. Savcılığa tüm belgelerimizi tekrar sunacağız ve tutuklama yönündeki adli kontrol taleplerimizi ileteceğiz.”
'Savcılığın bir an önce davayı açacağını ön görüyoruz'
“Daha önce benzer süreçlerde soruşturma izni kararları geç çıkabiliyordu veya Danıştay süreçleri de çok uzun sürebiliyordu. Bu kişiler hakkında öldürme suçu kapsamında bir soruşturma yürütülüyor olması da çok ileri bir adım. Bazı şüpheliler hakkında savcılık altı ay süreyle yurt dışı çıkış yasağı vermiş. Bu da demek oluyor ki savcılık iddianamelerini hazırlayacak. Şu aşamada bir an önce savcılığın davayı açacağını ön görüyoruz.”