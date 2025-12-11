Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/istanbulda-beton-mikserinin-icine-dusen-surucu-yasamini-yitirdi-1101698785.html
İstanbul'da beton mikserinin içine düşen sürücü yaşamını yitirdi
İstanbul'da beton mikserinin içine düşen sürücü yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
İstanbul Arnavutköy’de temizlik yaptığı beton mikserinin içine düşen sürücü hayatını kaybetti. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T01:00+0300
2025-12-11T01:00+0300
türki̇ye
beton mikseri
kaza
kaza sebebi
ölüm
ölüm riski
ölüm nedeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg
Sürücü Ahmet Ç., park halindeki aracın üzerinde temizlik yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çalışır durumdaki mikser haznesine düştü.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Ç.’nin olay yerinde parçalanarak hayatını kaybettiğini belirledi.Talihsiz sürücünün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230802/beton-mikseri-kontrolden-cikti-cok-sayida-arac-hurdaya-dondu-1074286271.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_144e3aeae6ef312fb50307ec3dc585f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
beton mikseri, kaza, kaza sebebi, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni
beton mikseri, kaza, kaza sebebi, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni

İstanbul'da beton mikserinin içine düşen sürücü yaşamını yitirdi

01:00 11.12.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Arnavutköy’de temizlik yaptığı beton mikserinin içine düşen sürücü hayatını kaybetti.
Sürücü Ahmet Ç., park halindeki aracın üzerinde temizlik yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çalışır durumdaki mikser haznesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Ç.’nin olay yerinde parçalanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz sürücünün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Beton mikseri kontrolden çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
TÜRKİYE
Beton mikseri kontrolden çıktı: Çok sayıda araç hurdaya döndü
2 Ağustos 2023, 13:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала