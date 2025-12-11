https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/istanbulda-beton-mikserinin-icine-dusen-surucu-yasamini-yitirdi-1101698785.html
İstanbul'da beton mikserinin içine düşen sürücü yaşamını yitirdi
İstanbul Arnavutköy’de temizlik yaptığı beton mikserinin içine düşen sürücü hayatını kaybetti. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Sürücü Ahmet Ç., park halindeki aracın üzerinde temizlik yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çalışır durumdaki mikser haznesine düştü.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Ç.’nin olay yerinde parçalanarak hayatını kaybettiğini belirledi.Talihsiz sürücünün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sürücü Ahmet Ç., park halindeki aracın üzerinde temizlik yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çalışır durumdaki mikser haznesine düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Ç.’nin olay yerinde parçalanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Talihsiz sürücünün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.