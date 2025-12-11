https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/istanbulda-beton-mikserinin-icine-dusen-surucu-yasamini-yitirdi-1101698785.html

İstanbul'da beton mikserinin içine düşen sürücü yaşamını yitirdi

İstanbul'da beton mikserinin içine düşen sürücü yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

İstanbul Arnavutköy’de temizlik yaptığı beton mikserinin içine düşen sürücü hayatını kaybetti. 11.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-11T01:00+0300

2025-12-11T01:00+0300

2025-12-11T01:00+0300

türki̇ye

beton mikseri

kaza

kaza sebebi

ölüm

ölüm riski

ölüm nedeni

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/13/1091738736_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_175e1ef6d7aa9331c2c8115857df40a2.jpg

Sürücü Ahmet Ç., park halindeki aracın üzerinde temizlik yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle çalışır durumdaki mikser haznesine düştü.İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ahmet Ç.’nin olay yerinde parçalanarak hayatını kaybettiğini belirledi.Talihsiz sürücünün cenazesi, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230802/beton-mikseri-kontrolden-cikti-cok-sayida-arac-hurdaya-dondu-1074286271.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beton mikseri, kaza, kaza sebebi, ölüm, ölüm riski, ölüm nedeni