İsmail Hakkı Pekin: Türkiye üzerindeki S-400 ve rejim değişikliği baskıları artıyor

Bana göre son günlerde Türkiye üzerinde çok büyük bir baskı yapılıyor. Bu hem S-400’ler konusunda hem de bölgenin ve Türkiye’nin rejiminin değiştirilmesi gibi konularda kendini gösteriyor. Bir büyükelçiye, bir özel temsilciye yakışmayacak şekilde haddini aşıyor. S-400 meselesinin Türkiye’nin egemenlik alanına giren bir konu. Bu konu Türkiye’nin kendi tasarrufudur. Türkiye’nin seçilmiş yöneticileri var, Türk Silahlı Kuvvetleri var, Milli Savunma Bakanlığı var, hükümeti var. Dolayısıyla oturup bu konuda kararı onlar verir. ‘S-400’leri başka yere gönderin, o zaman F-35’leri konuşuruz’ demek, Türkiye’nin iç işlerine karışmaktır. Bunlar gizli kapılar ardında konuşulabilir ama bütün milleti baskı altına alıp, ‘Bakın biz Türkiye’yi nasıl yönlendiriyoruz’ havası yaratmak hem Türk halkı için hem yöneticilerimiz için hem de bölge için olumsuzdur.