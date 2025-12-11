https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/ismail-hakki-pekin-turkiye-uzerindeki-s-400-ve-rejim-degisikligi-baskilari-artiyor-1101709304.html
İsmail Hakkı Pekin: Türkiye üzerindeki S-400 ve rejim değişikliği baskıları artıyor
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin elindeki S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili mesajlarını sürdürüyor. Barrack son olarak dün gece, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, Radyo Sputnik’te yayınlanan Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu.
Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Türkiye’nin elindeki S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili sözlerini değerlendirdi.
Bana göre son günlerde Türkiye üzerinde çok büyük bir baskı yapılıyor. Bu hem S-400’ler konusunda hem de bölgenin ve Türkiye’nin rejiminin değiştirilmesi gibi konularda kendini gösteriyor. Bir büyükelçiye, bir özel temsilciye yakışmayacak şekilde haddini aşıyor. S-400 meselesinin Türkiye’nin egemenlik alanına giren bir konu. Bu konu Türkiye’nin kendi tasarrufudur. Türkiye’nin seçilmiş yöneticileri var, Türk Silahlı Kuvvetleri var, Milli Savunma Bakanlığı var, hükümeti var. Dolayısıyla oturup bu konuda kararı onlar verir. ‘S-400’leri başka yere gönderin, o zaman F-35’leri konuşuruz’ demek, Türkiye’nin iç işlerine karışmaktır. Bunlar gizli kapılar ardında konuşulabilir ama bütün milleti baskı altına alıp, ‘Bakın biz Türkiye’yi nasıl yönlendiriyoruz’ havası yaratmak hem Türk halkı için hem yöneticilerimiz için hem de bölge için olumsuzdur.
'Denge politikası yürütülmeli'
ABD Büyükelçisi’nin, Fener Rum Patrikhanesi, ulus devletler ve bölgesel düzen üzerine yaptığı tartışmalı açıklamalara ve bu çıkışlara verilen sınırlı siyasi tepkiye de değinen Pekin, şöyle devam etti:
Daha önceki beyanlarında ‘1919’dan sonra başlayan ulus devletler bize engel oldu’ diyor. Fener Rum Okulu’nu açma takvimi açıklıyor. Buna karşı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı milletvekilleri tepki gösterdi ama iktidar ve ana muhalefet cephesinden ‘Ne yapıyorsunuz?’ diyen güçlü bir çıkış duymadık. Bölgede yeni gelişmeler var, bölge adeta yeniden dizayn ediliyor. Belki sınırlar değişecek, belki yeni yapılar ortaya çıkacak. ABD, Avrupa’yı ikinci plana atmış durumda, daha çok Asya-Pasifik ve İsrail’in güvenliğiyle ilgileniyor. Böyle bir tabloda Türkiye’nin çok dikkatli davranması, Rusya, İran ve diğer komşularıyla ilişkilerini bozmadan denge politikası yürütmesi gerekiyor.
İngiliz dış istihbarat servisi MI6 Başkanı’nın İstanbul’da yaptığı ve “Türk halkına Rusya ve İran’a karşı istihbarat iş birliği çağrısı” olarak yansıyan açıklamaları da gündeme geldi. Pekin, bu çağrıya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
Bir istihbarat teşkilatı başkanının, Türkiye’de basın toplantısı düzenleyip Türk halkına ‘Rusya’ya, İran’a karşı bize çalışın’ tonunda çağrı yapması normal değildir. Bu, yeni bir casusluk ya da etki ajanlığı mekanizması inşa etme girişimi gibi görülüyor. Buna karşı Türkiye’de ne iktidardan ne ana muhalefetten ciddi bir siyasi tepki gelmemesi de dikkat çekicidir.
'Denizi güvensiz gösterme çabasının parçası'
İngiltere’nin Karadeniz ve Montrö dengeleri bağlamında oynadığı role işaret eden Pekin, şöyle devam etti:
İngiltere, Ukrayna’ya en büyük istihbarat desteğini veren ülkelerden biri. Karadeniz’de Rusya’ya ait ya da Rus petrolü taşıyan gemilere dönük eylemler, denizi güvensiz gösterme çabasının parçası. Bu zemin üzerinden ‘Karadeniz’in güvenliği için NATO devreye girmeli’ argümanı büyütülmek isteniyor. Bu da Montrö rejimini esnetme ya da delme girişimi anlamına gelir.
Türkiye’nin daha önce Karadeniz’de kıyıdaş ülkelerle birlikte geliştirdiği deniz iş birliği platformlarının devre dışı bırakıldığına dikkat çeken Pekin, şu şekilde sözlerini sonlandırdı:
BlackSeaFor vardı, Black Sea Harmony vardı. Bunlar Türkiye ile Rusya’nın da içinde olduğu, bölge ülkelerinin kendi güvenliğini sağladığı yapılardı; zaman içinde bir kenara itildiler. Şimdi savaş gerekçe edilerek Karadeniz’e dış müdahale kanalları açılmaya çalışılıyor. ABD, Avrupa’dan kademeli olarak elini çekerse, Avrupa’daki caydırıcılık zayıflayabilir ve bu kez Türkiye’yi yeniden bu yapının merkezine çekme girişimleri artabilir. Türkiye’nin bu noktada ısrarla dengeli durması, komşularıyla ilişkilerini bozmaması gerekir. Büyükelçi Barrack’ın açıklamalarını da Türkiye’yi bu denklemde zorlamaya dönük baskının bir parçası olarak görüyorum.