Grand Kartal Otel yangını soruşturması: Danıştay izin verdi, bakanlık bürokratları sevk edildi

21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı bir facia yaşandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Turizm Bakanlığı bürokratlarını SEGBİS üzerinden ifadeye çağırdı. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, eski genel müdür Şennur Aldemir Doğan ve diğer 7 personelin ifadeleri 28 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında alındı. Savcılık 9 şüpheliyi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol kararı verdi. Bu karar facianın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra alınıyor. Bu süreçte belediyenin sorumluluğu var, Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğu var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğu var, il özel idaresinin sorumluluğu var; ancak bugüne kadar oteldeki birkaç kişi dışında ciddi bir soruşturma mekanizması işletilmedi. İl özel idaresinden kimsenin kılına dokunulmadı. Belediyeden birkaç kişiyi içeri aldılar, sonra bıraktılar. Şimdi Turizm Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri hakkında adli kontrol kararı alınıyor. Bu kararın, kamuoyundaki tepkiyi teskin etmeye dönük bir adım olduğunu düşünüyorum.