Grand Kartal Otel yangını soruşturması: Danıştay izin verdi, bakanlık bürokratları sevk edildi
kartalkaya
Grand Kartal Otel yangını soruşturması: Danıştay izin verdi, bakanlık bürokratları sevk edildi
Kartalkaya’da 21 Ocak 2025’te 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir adım atıldı. Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli 9 personel hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.
21 Ocak'ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 32 sanığın yargılandığı davada Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un soruşturma izni vermediği 9 personeli ile ilgili Danıştay 1. Dairesi'nin aldığı soruşturma izninin ardından geldi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında kaybettiği Grand Kartal Oteli yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi hakkında konuştu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı bir facia yaşandı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Turizm Bakanlığı bürokratlarını SEGBİS üzerinden ifadeye çağırdı. Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, eski genel müdür Şennur Aldemir Doğan ve diğer 7 personelin ifadeleri 28 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında alındı. Savcılık 9 şüpheliyi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Hakimlik, şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde bir adli kontrol kararı verdi. Bu karar facianın üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra alınıyor. Bu süreçte belediyenin sorumluluğu var, Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğu var, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın sorumluluğu var, il özel idaresinin sorumluluğu var; ancak bugüne kadar oteldeki birkaç kişi dışında ciddi bir soruşturma mekanizması işletilmedi. İl özel idaresinden kimsenin kılına dokunulmadı. Belediyeden birkaç kişiyi içeri aldılar, sonra bıraktılar. Şimdi Turizm Bakanlığı’nın üst düzey yetkilileri hakkında adli kontrol kararı alınıyor. Bu kararın, kamuoyundaki tepkiyi teskin etmeye dönük bir adım olduğunu düşünüyorum.