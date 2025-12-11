Türkiye
Gazeteci Osman Nuri Cerit: Bu maddeler raporda yer alırsa tartışmalara neden olabilir
Gazeteci Osman Nuri Cerit: Bu maddeler raporda yer alırsa tartışmalara neden olabilir
Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit ise TBMM'deki komisyon görüşmelerindeki son gelişmeleri aktardı.Cerit şu ifadeleri kullandı:
Gazeteci Osman Nuri Cerit: Bu maddeler raporda yer alırsa tartışmalara neden olabilir

13:28 11.12.2025
Abone ol
Sputnik Türkiye muhabiri Osman Nuri Cerit, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu.
Sputnik Türkiye Muhabiri Osman Nuri Cerit ise TBMM'deki komisyon görüşmelerindeki son gelişmeleri aktardı.
Cerit şu ifadeleri kullandı:
DEM Parti 99 sayfalık bir raporu teslim etti. Diğer partilerin de raporlarını bu hafta içerisinde teslim etmesi bekleniyor. DEM Parti raporda demokratikleşme adımlarının atılmasını istiyor. Terör örgütü üyesi olan ve suça karışmamış kişilerin Türkiye’ye gelmesi için de adımların atılmasını istiyor. Terör örgütünde suça karışmış isimlerle ilgili düzenlemelerin yapılması hatta onların cezalarının düşürülmesine yönelik değerlendirmeleri var. Öcalan’ın durumunun iyileştirilmesine yönelik DEM Parti’nin talepleri var. Bu taleplerin yanısıra sürece de zarar verebilecek bazı başlıklar var. Bunlardan bir tanesi anadilde eğitim. Bu zaten yapılıyor, kurslarda öğrenebiliyorsunuz, Kürtçe yayın yapan yayın organları var. Ancak anadilde eğitim konusunda bazı düzenleme ve talepleri var. Bir diğeri, zamanında boşaltılan köylere geri dönüş ve bu süreçte etkilenenlere tazminat gibi bazı başlıklar var. Bunlar biraz üzüm yemekten çok bağcıyı dövmeye yönelik talepler. Hazır süreç devam ederken ‘ne koparabiliriz’ mantığıyla bir adım atılırsa bu sefer komisyonun çalışması ve süreç tartışmaya açılır. Bu şekilde bir tartışmaya neden olabilecek öneriler yer alıyor raporlarında. Komisyonun çalışma yöntemini değerlendirecek olursak partiler kendi önerilerini sunacaklar ama bir de ortak önerilerden oluşan ortak rapor ortaya çıkması lazım. Komisyonun bir raporu olması lazım. Bu önerilerin içerisinde ne kadar yer alır yoksa muhalefet şerhi olarak ayrı bir bölümde mi yer alır şuanda netlik kazanmış değil. Bu maddeler raporda yer alırsa tartışmalara neden olabilir
