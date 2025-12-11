2025 Toplu Yaşam Alanları Raporu: Merkezi konum ve ek hizmetler aidatları belirledi

İstanbul’daki aidatların en yüksek olduğu 5 ilçe şöyle: Beşiktaş’ta ortalama aylık aidat 13 bin 134 lira. Beykoz’da 11 bin 340 lira, Sarıyer’de yaklaşık 11 bin 214 lira. Zeytinburnu’nda ortalama 9 bin 788 lira, Şişli’de ise 9 bin 24 lira civarında seyrediyor. Merkezi konum, yüksek gayrimenkul değerleri ve rezidans sınıfı hizmetler bu tabloda öne çıkan başlıca nedenler. Çöp toplama, oto yıkama, teknik servis gibi ek hizmetler de aidatları yukarı taşıyan kalemler arasında yer alıyor.