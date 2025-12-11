https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/en-yuksek-aidat-besiktasta-1101713060.html
2025 Toplu Yaşam Alanları Raporu: Merkezi konum ve ek hizmetler aidatları belirledi
2025 Toplu Yaşam Alanları Raporu: Merkezi konum ve ek hizmetler aidatları belirledi
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından hazırlanan Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi raporu esas alınarak... 11.12.2025
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim 2025 Veri Analizi Raporu’nu aktardı.Aslan, şunları söyledi:Aslan, aidatların en düşük seyrettiği ilçeleri de şu sözlerle anlattı:
13:39 11.12.2025 (güncellendi: 13:41 11.12.2025)
Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD) tarafından hazırlanan Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi raporu esas alınarak İstanbul’daki rezidans, site ve apartman aidatları incelendi.
Okan Aslan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim 2025 Veri Analizi Raporu’nu aktardı.
İstanbul’daki aidatların en yüksek olduğu 5 ilçe şöyle: Beşiktaş’ta ortalama aylık aidat 13 bin 134 lira. Beykoz’da 11 bin 340 lira, Sarıyer’de yaklaşık 11 bin 214 lira. Zeytinburnu’nda ortalama 9 bin 788 lira, Şişli’de ise 9 bin 24 lira civarında seyrediyor. Merkezi konum, yüksek gayrimenkul değerleri ve rezidans sınıfı hizmetler bu tabloda öne çıkan başlıca nedenler. Çöp toplama, oto yıkama, teknik servis gibi ek hizmetler de aidatları yukarı taşıyan kalemler arasında yer alıyor.
Aslan, aidatların en düşük seyrettiği ilçeleri de şu sözlerle anlattı:
Aylık ortalama aidatın en düşük olduğu ilçelerin başında Adalar geliyor; burada ortalama aidat 645 lira. Çatalca’da 1750 lira, Silivri’de 2 bin 832 lira seviyesinde. Fatih ve Arnavutköy’de ise ortalama aidatlar 2 bin 71 lira civarında. Bu ilçelerde daha düşük yoğunluk, hizmet çeşitliliğinin görece sınırlı olması ve gayrimenkul değerlerindeki fark, aidatlara da yansıyor.