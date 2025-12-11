https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/dem-parti-heyeti-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1101718267.html

DEM Parti heyeti MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM Parti heyeti MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyeti yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek.

DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yarın saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek. Mecliste bir araya geleceklerHeyet saat 11.00'de önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek. Heyet daha sonra saat 14.00’te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Meclis’te bir araya gelecek.

