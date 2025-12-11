DEM Parti heyeti MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret edecek

Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251211/dem-parti-heyeti-mhp-lideri-bahceliyi-ziyaret-edecek-1101718267.html
Sputnik Türkiye
DEM Parti İmralı heyeti yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. 11.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-11T16:05+0300
2025-12-11T16:05+0300
türki̇ye
mhp
pervin buldan
devlet bahçeli
mithat sancar
dem parti
DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, yarın saat 14.00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret edecek. Mecliste bir araya geleceklerHeyet saat 11.00'de önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek. Heyet daha sonra saat 14.00’te de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle Meclis’te bir araya gelecek.
türki̇ye
SON HABERLER
tr_TR
mhp, pervin buldan, devlet bahçeli, mithat sancar, dem parti
mhp, pervin buldan, devlet bahçeli, mithat sancar, dem parti

16:05 11.12.2025
