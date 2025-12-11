CHP’li Öztürk: Yapay zeka için bağımsız ve kapsayıcı bir yapıya ihtiyaç var
17:08 11.12.2025 (güncellendi: 17:17 11.12.2025)
Serhat Ayan
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programında bugünkü konuğu CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Yapay Zeka Komisyonu Üyesi Hasan Öztürk oldu.
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, yerli ekosistemin güçlendirilmesinden kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımına kadar uzanan kapsamlı raporunu tamamladı. Rapor, yıl bitmeden Meclis Başkanlığı’na sunulacak.
Yapay Zeka Komisyonu Üyesi ve CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, gazeteci Serhat Ayan’ın konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Şu anda genel anlamda bir yönetici özeti ve ulusal vizyon önerilerinin olduğu bir taslak rapor çıktı. Asıl raporun yazımına geçilecek. Yani bir taslak var bu taslak üzerinde de biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışıyoruz. Toplantılarımız siyaset üstü yapıldı diyebilriz ama belli üniversiteler ve STK’lar noktasında da katılım olmalıydı diye söyledik. Komisyonumuzda katılım anlamında olabildiğince her kişiyi dinleme gayreti de vardı. Ama bu kadar dar görüşmelerle mükemmel bir yol haritası çıkartmayı beklemek doğru değil. Yani bu konu sadece bir komisyon işi değil. Biz bunun ileride içerisinde akademik odaların, üniversitelerin, özel sektörün, sivil toplumun ve devletin de bulunduğu bağımsız bir yapılanma olması gerektiğini düşünüyoruz.”
‘Yapay zeka için altyapımız iyi olmalı’
“Raporun olumlu gördüğümüz yönleri de var, artıları da var, eksik gördüğümüz yönleri de var. Ama burada önemli olan buradan birlikte çıkacak yol haritasının aslında büyütülmesi ve uygulanması kısmında kimin sahipleneceği. Bir bakanlığın altında bir bakan yardımcısı ile olacak işler değil bunlar yani. Yani bir de şu var devletçi bir anlayışla yapay zekanın noktasında dünyayla yarışmamız ve ileriye gitmemizi beklemek biraz hayal kırıklığı olur. Yapay zeka tek başına çalışan bir şey değil bunun için altyapımız iyi olmalı, güçlü bir iletişim altyapısına sahip olmalıyız. Büyük veri depolarına da ihtiyacımız var. Dolayısıyla bugünkü yapay zeka bir sonuç ama bu nasıl ortaya çıktı diye de doğru bakmak lazım.”
‘Global dünyada en büyük ekonomik güç dijital ekonomi’
“Bugün yapay zekanın bir sonuca dönüştürdüğü bir sonucu konuşuyoruz ve bu artarak da devam edecek. Dolayısıyla bizim en önemli eksikliğimiz bir Türkiye'de de kamusal alanın içerisinde de bilgi teknolojileri. Ben ona biraz dijital vatan diyorum. Eğer biz yapay zeka geliştirmeyi bir kenara koyuyorum, yapay zeka etkin kullanma, dijital dönüşümü etkin sağlama noktasında gerekli adımları atmazsak pazarı kaybetmememiz içten değil. Dijital mecralar komisyonunun dışında bu konuların tartışılacağı, konuşulacağı, bununla ilgili ülkenin rotasının belirleneceği yani yasama anlamında yürütmeye yön verecek, onun elini kolaylaştıracak ya da işte dediğim gibi yasal kısıtlarını ortadan kaldıracak bir çalışmanın yapılacağı ortam yok. Dünya bilgi teknolojilerini konuşuyor. Bakıldığında global dünyaya baktığımızda bugün en büyük ekonomik güç dijital ekonomi. Türkiye’de burada bile ciddi bir gerilik var. Ne kadar iyi matematiğimiz, ne kadar iyi fiziğimiz varsa o kadar iyi yazılım ve günün sonunda işte doğru bir bilişim ve sonrasında yapay zekamız olur. Çünkü yapay zeka dediğim gibi bir sonuç. Yapay zekanın bir ülke ekonomisi ve dünya açısından bir fırsat ve bir devrim olduğu duygusunun önüne tehdit olduğu ve güvenlik problemi olduğunun geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi sonuçta bu firmalar aslında ülkeleri bile tehdit edebilecek bir güce ulaşmış vaziyette bu veriyle. Dolayısıyla dünyanın ve Avrupa Birliği'nin yani ülkelerin de bireysel de değil birlikte bu konularda özellikle bu firmalara karşı bir ortaklaşması, bir ortak regulasyon ve kurallar getirilmesi gerekiyor. Çünkü dijital dünya sınır tanımıyor.”
Milletvekilleri de yapay zekadan faydalanıyor
Birçok milletvekili arkadaşımızın zaman zaman yapay zeka kullandığını biliyorum. Siz ne kadar yapay zeka kullanırsanız sizin beklentilerinizi de o kadar kolay algılamaya başlıyor. En çok bilgiyi toparlamak ve içeriği olgunlaştırmak anlamında kullanılıyor.