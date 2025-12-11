CHP’li Öztürk: Yapay zeka için bağımsız ve kapsayıcı bir yapıya ihtiyaç var

“Bugün yapay zekanın bir sonuca dönüştürdüğü bir sonucu konuşuyoruz ve bu artarak da devam edecek. Dolayısıyla bizim en önemli eksikliğimiz bir Türkiye'de de kamusal alanın içerisinde de bilgi teknolojileri. Ben ona biraz dijital vatan diyorum. Eğer biz yapay zeka geliştirmeyi bir kenara koyuyorum, yapay zeka etkin kullanma, dijital dönüşümü etkin sağlama noktasında gerekli adımları atmazsak pazarı kaybetmememiz içten değil. Dijital mecralar komisyonunun dışında bu konuların tartışılacağı, konuşulacağı, bununla ilgili ülkenin rotasının belirleneceği yani yasama anlamında yürütmeye yön verecek, onun elini kolaylaştıracak ya da işte dediğim gibi yasal kısıtlarını ortadan kaldıracak bir çalışmanın yapılacağı ortam yok. Dünya bilgi teknolojilerini konuşuyor. Bakıldığında global dünyaya baktığımızda bugün en büyük ekonomik güç dijital ekonomi. Türkiye’de burada bile ciddi bir gerilik var. Ne kadar iyi matematiğimiz, ne kadar iyi fiziğimiz varsa o kadar iyi yazılım ve günün sonunda işte doğru bir bilişim ve sonrasında yapay zekamız olur. Çünkü yapay zeka dediğim gibi bir sonuç. Yapay zekanın bir ülke ekonomisi ve dünya açısından bir fırsat ve bir devrim olduğu duygusunun önüne tehdit olduğu ve güvenlik problemi olduğunun geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani dediğim gibi sonuçta bu firmalar aslında ülkeleri bile tehdit edebilecek bir güce ulaşmış vaziyette bu veriyle. Dolayısıyla dünyanın ve Avrupa Birliği'nin yani ülkelerin de bireysel de değil birlikte bu konularda özellikle bu firmalara karşı bir ortaklaşması, bir ortak regulasyon ve kurallar getirilmesi gerekiyor. Çünkü dijital dünya sınır tanımıyor.”