‘ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Türkiye’nin aleyhine, ‘olumlu’ bakmak cehalet ürünü’

“Belgede, Çin’in ve Rusya’nın nüfuzu, artan etkinliği, öncülük ettikleri uluslararası ittifaklar ile kendi aralarındaki iş birliğini de engelleyememenin itirafı var. Avrupa’nın hegemonyasının aşındığı, Avrupa’nın öne çıkardığı değerlerin, ilkelerin ABD nezdinde o kadar da önemli olmadığı mesajı var. Avrupa’nın ABD için müttefik olarak önemi korunuyor ancak ABD’nin artık Avrupa için çok da kendini paralamayacağının ifadesi var. ABD’nin son çeyrek yüz yıldır önceliğini Çin’i yakın çevresinden kuşatmak ve çevrelemeye, Rusya’yı olabildiğince kendi sınırlarında tutmaya verdiğini görüyoruz. Orta Doğu ise bir miktar ajandada gerilemiş olabilir.

Çin’i kuşatmak, dengelemek demek ABD ve Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ile Güney Kore gibi Çin’in yanındaki ABD müttefikleri için büyük bir mesai ve enerji demek. Hindistan’ı da bu işe dahil etmek istiyorlar. Rusya’yı durdurmaya çalışmak, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya etkin olan Rusya’yı önlemeye gayret etmek efor gerektirir.

Bu ABD’nin pek de beceremediği bir şey. Trump 4 sene evvel kaybettiği seçim kampanyasında oy isterken ‘Benim zamanımda hiçbir yeri işgal etmedik, hiçbir Orta Doğu ülkesine savaş açmadık’ diyordu. Trump’ın bu gerçekçiliğini, pragmatizmini fonda tutarsak Orta Doğu’ya eski öneminin verilmemesi, ‘Oranın enerji kaynaklarına bir bağımlılığımız yok’ demesi anlaşılabilir. Burada bir ‘ama’ var. O da İsrail’in güvenlik önceliğidir. Suudi Arabistan, Rusya ve Çin’in bölgeden uzak tutulması, Kürt devletinin kurulması, İran’da bir rejimin değiştirilmesi ne kadar önemli olursa olsun ‘güvenlik önceliği’ deyince ABD’nin aklına İsrail gelir. ABD’nin iki stratejik ortağından biri İngiltere diğeri İsrail’dir. Orta Doğu denince ABD’nin ajandasının önemi asla azalmayan ilk maddesi İsrail’dir.”