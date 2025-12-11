Türkiye
'ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Türkiye'nin aleyhine, 'olumlu' bakmak cehalet ürünü'
‘ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Türkiye’nin aleyhine, ‘olumlu’ bakmak cehalet ürünü’
Sputnik Türkiye
Prof. Dr. Barış Doster’e göre ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’ni Türkiye’nin lehine okumak olanaksız. “ABD’den gelen açıklamalar usulden ve esastan... 11.12.2025, Sputnik Türkiye
Donald Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz cuma günü yayınlanan 33 sayfalık Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, ABD hegemonyasının değişimine yönelik tartışmaları derinleştirdi.ABD’nin stratejik önceliklerinin güncellendiği bu metinde, Çin ile rekabet öne çıkan önemli başlıklardan. Belge; ABD’nin, rakiplerinin küresel ölçekteki yükselişini kabullendiğini de ortaya koyuyor.Belgede ortaya konan dış politika hattında Asya-Pasifik ekseninin ağırlığı artarken Orta Doğu’ya dönük müdahalenin azalacağının sinyalleri veriliyor.Bununla birlikte ABD’nin bölgedeki ajandasının değişmeyen maddesinin “İsrail’in güvenliği” olduğu vurgulanıyor. Bölge ülkeleri arasından Türkiye’ye yalnızca sınırlı ve Suriye bağlamında yer verilmesi ise dikkate değer başka bir ayrıntı.Trump yönetiminin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nin verdiği mesajları ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgeye yönelik çizilen tabloyu Prof. Dr. Barış Doster ile konuştuk.‘ABD, hegemonyasına meydan okuyan güçlerin çıktığını itiraf ediyor’Prof. Dr. Barış Doster’e göre belge, Monroe Doktrini’ni anımsatan mesajlar barındırıyor. Doster, bu geri dönüşün zorunluluktan kaynaklandığı görüşünde:‘Orta Doğu ABD ajandasında bir miktar geriledi’Doster, belgenin Çin ve Rusya’nın nüfuzuna yönelik bazı kabuller içerdiğine dikkat çekerek Orta Doğu ülkelerinin ABD’nin ajandasında ‘gerileme’ yaşadığını söyledi:‘ABD emperyalist karakterinden çekilmedi’Doster; belgenin, ABD’nin ‘emperyalist’ karakteri dışarda tutularak yorumlanamayacağını şu sözlerle vurguladı:‘Amerikalılar Avrupalıları aşağılıyor’Doster’e göre Avrupalılar, bu belgeden beklediğini alamadı. Avrupalıların ‘düş kırıklığı’ yaşadığını belirten Doster, ABD’den istenen destek noktasına da dikkat çekti:‘Metni Türkiye lehine okumak ‘cehalet’ ürünü’Doster; belgenin Türkiye açısından çıktılarına yönelik değerlendirmelerinde ise ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın tutumunu hatırlattı. Doster’e göre metni Türkiye lehine okumak mümkün değil:
15:03 11.12.2025
Prof. Dr. Barış Doster'e göre ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'ni Türkiye'nin lehine okumak olanaksız. "ABD'den gelen açıklamalar usulden ve esastan Türkiye'nin aleyhine" diyen Doster, bunun ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın ifadelerinden anlaşıldığı görüşünde.
Donald Trump yönetimi tarafından geçtiğimiz cuma günü yayınlanan 33 sayfalık Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi, ABD hegemonyasının değişimine yönelik tartışmaları derinleştirdi.
ABD’nin stratejik önceliklerinin güncellendiği bu metinde, Çin ile rekabet öne çıkan önemli başlıklardan. Belge; ABD’nin, rakiplerinin küresel ölçekteki yükselişini kabullendiğini de ortaya koyuyor.
Belgede ortaya konan dış politika hattında Asya-Pasifik ekseninin ağırlığı artarken Orta Doğu’ya dönük müdahalenin azalacağının sinyalleri veriliyor.
Bununla birlikte ABD’nin bölgedeki ajandasının değişmeyen maddesinin “İsrail’in güvenliği” olduğu vurgulanıyor. Bölge ülkeleri arasından Türkiye’ye yalnızca sınırlı ve Suriye bağlamında yer verilmesi ise dikkate değer başka bir ayrıntı.
Trump yönetiminin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi’nin verdiği mesajları ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgeye yönelik çizilen tabloyu Prof. Dr. Barış Doster ile konuştuk.

‘ABD, hegemonyasına meydan okuyan güçlerin çıktığını itiraf ediyor’

Prof. Dr. Barış Doster’e göre belge, Monroe Doktrini’ni anımsatan mesajlar barındırıyor. Doster, bu geri dönüşün zorunluluktan kaynaklandığı görüşünde:

“Trump gibi başkan döneminde ABD’nin bizzat Monroe Doktrini’ne dönmek zorunda kaldığını, gücünün aşındığını, ABD hegemonyasına meydan okuyan güçlerin çıktığını itiraf etmesi dikkate değer. Monroe Doktrini’nin ‘Amerika Amerikalılarındır’ sloganı vardır. Bu da Avrupa’nın iç işlerine karışmak istenmediği anlamında kullanılır. ‘14-18 Harb-i Umumi ve 39-45 İkinci Dünya Savaşı gibi iki büyük cihan harbi çıkarmış olan Avrupalıların kendi aralarındaki meseleler, rejim çatışmaları bizi ilgilendirmiyor ama Avrupalıların Amerika kıtasında at oynatmasını, irade ortaya koymasını istemiyoruz’ diyorlar.

Bu, ‘Amerika Kıtası’nın patronu ABD’dir’ demektir. İster Kuzey ister Güney ya da Latin Amerika’yı ele alalım, ‘Amerika Amerikalılarındır’ demek, ‘Amerika Kıtası’nın patronu ABD’ demektir. Trump iktidarında ABD 100 küsür yıl evvelki doktrini bir kez daha anımsıyorsa bu bir zorunluluktan kaynaklanıyor.”

‘Orta Doğu ABD ajandasında bir miktar geriledi’

Doster, belgenin Çin ve Rusya’nın nüfuzuna yönelik bazı kabuller içerdiğine dikkat çekerek Orta Doğu ülkelerinin ABD’nin ajandasında ‘gerileme’ yaşadığını söyledi:

“Belgede, Çin’in ve Rusya’nın nüfuzu, artan etkinliği, öncülük ettikleri uluslararası ittifaklar ile kendi aralarındaki iş birliğini de engelleyememenin itirafı var. Avrupa’nın hegemonyasının aşındığı, Avrupa’nın öne çıkardığı değerlerin, ilkelerin ABD nezdinde o kadar da önemli olmadığı mesajı var. Avrupa’nın ABD için müttefik olarak önemi korunuyor ancak ABD’nin artık Avrupa için çok da kendini paralamayacağının ifadesi var. ABD’nin son çeyrek yüz yıldır önceliğini Çin’i yakın çevresinden kuşatmak ve çevrelemeye, Rusya’yı olabildiğince kendi sınırlarında tutmaya verdiğini görüyoruz. Orta Doğu ise bir miktar ajandada gerilemiş olabilir.

Çin’i kuşatmak, dengelemek demek ABD ve Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda ile Güney Kore gibi Çin’in yanındaki ABD müttefikleri için büyük bir mesai ve enerji demek. Hindistan’ı da bu işe dahil etmek istiyorlar. Rusya’yı durdurmaya çalışmak, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya etkin olan Rusya’yı önlemeye gayret etmek efor gerektirir.

Bu ABD’nin pek de beceremediği bir şey. Trump 4 sene evvel kaybettiği seçim kampanyasında oy isterken ‘Benim zamanımda hiçbir yeri işgal etmedik, hiçbir Orta Doğu ülkesine savaş açmadık’ diyordu. Trump’ın bu gerçekçiliğini, pragmatizmini fonda tutarsak Orta Doğu’ya eski öneminin verilmemesi, ‘Oranın enerji kaynaklarına bir bağımlılığımız yok’ demesi anlaşılabilir. Burada bir ‘ama’ var. O da İsrail’in güvenlik önceliğidir. Suudi Arabistan, Rusya ve Çin’in bölgeden uzak tutulması, Kürt devletinin kurulması, İran’da bir rejimin değiştirilmesi ne kadar önemli olursa olsun ‘güvenlik önceliği’ deyince ABD’nin aklına İsrail gelir. ABD’nin iki stratejik ortağından biri İngiltere diğeri İsrail’dir. Orta Doğu denince ABD’nin ajandasının önemi asla azalmayan ilk maddesi İsrail’dir.”

‘ABD emperyalist karakterinden çekilmedi’

Doster; belgenin, ABD’nin ‘emperyalist’ karakteri dışarda tutularak yorumlanamayacağını şu sözlerle vurguladı:

“ABD örtülü biçimde ‘Tek büyük biz değiliz, birkaç büyük var ama bunlar arasında en büyük biziz’ demiş olabilir ama bu ABD’nin emperyalist iddiasından centilmence çekildiği anlamına gelmez. ABD’nin bu ifadeleri, kendilerinden başka güçlerin olduğunu kabul etmesi onun nezaketi ve ferasetinden kaynaklanmıyor. Onun tercihi de değil.

Bu kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçeklik. Ben metni bu şekilde yorumlamayı tercih ediyorum. ABD’ye bunu itiraf ettirmek, kabul ettirmek ve rapora yazdırmak zorunda bırakan şey ABD’nin nezaketi değil. Bu bir realite. ABD’nin önüne geçemeyeceği, saklayamayacağı bir gerçeklik. Üstelik rapor Trump gibi küstah, güvenilmez, dikkat dağınıklığı olan bir başkan döneminde yazılı olarak kayda geçti.”

‘Amerikalılar Avrupalıları aşağılıyor’

Doster’e göre Avrupalılar, bu belgeden beklediğini alamadı. Avrupalıların ‘düş kırıklığı’ yaşadığını belirten Doster, ABD’den istenen destek noktasına da dikkat çekti:

“‘Avrupalılar ne zaman ağızlarını açsalar esnemek içindir’ diye bir laf var. ABD karşısında onların cesaretinin olmadığını biliyoruz. Avrupa’nın ‘ortak savunma kuralım, mekanizma geliştirelim’ çıkışları tamamen şovdan, gösteriden ibaret. Bunu yapacak cesaret ve kararlılıkları yok. Mali güçleri de söz konusu değil. Dünyada sanayi denince akla gelen Almanya’da dahi güç yok. Avrupa Birliği’nin bir kurum olarak eski cazibesi, çekiciliği yok. Avrupa’da Almanya da dahil olmak üzere hiçbir güç, dünyadaki büyük meselelerde arabulucu değil. Bunları alt alta yazdığımızda Avrupalıların düş kırıklığı yaşaması çok doğal.

Amerikalılar çok küstahça, diplomatik dille örtüşmeyecek şekilde Avrupalıları aşağılıyor. NATO’ya, ABD’ye daha mesafeli, Rusya’yı anlamaya çalışan partilerle Amerikalıların diyaloğu daha kuvvetli. Trump’ın önceki dönemde görevden aldığı danışmanı Steve Bannon dahil İtalya’da Meloni, Fransa’da Le Pen gibi Avrupa’da iktidarda olan aşırı sağcılarla ile açıktan temaslar var. Seçimlerde aktif destek veriyorlar. Avrupa’nın düş kırıklığının sebeplerinden biri de bu. İster liberal demokratları ister sosyal demokratları olsun ABD’den bekledikleri desteği göremiyorlar. Bu belge neo-conların bilgisi, dahilinde çıkmış bir belgedir. Bu onları dışlayarak yazılmış bir metin değil.

Bu neo-con ekibi ve kadronun belgeden çok da rahatsız olmadığını düşünüyorum. Emperyalist karakterleri gereği yine ABD için gereken hamleleri yapmak konusunda hazırlıklı olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu kimsenin reddedemeyeceği bir durum saptaması. Elbette ABD emperyalist bir devlet. Neo-con akımı, ABD’nin emperyalist bir devlet olduğunu dini gerekçelerle de temellendirmeye çalışan bir akımdır. Ben bu ekibin dünyanın başına bela olduğunu düşünüyorum. Bu ekibin belgeyi gündemde tutabileceğini düşünüyorum. ABD çok türdeş bir yapı değildir. ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti bilinir ama bunlardan ibaret değildir. ABD müesses nizamı, akademiden medyaya kadar çok ve çeşitli yapı ile sektörlerden, mahfillerden oluşan bir müesses nizamdır. ABD’nin kendi içinde bir bilek güreşi olagelmiştir.”

‘Metni Türkiye lehine okumak ‘cehalet’ ürünü’

Doster; belgenin Türkiye açısından çıktılarına yönelik değerlendirmelerinde ise ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın tutumunu hatırlattı. Doster’e göre metni Türkiye lehine okumak mümkün değil:

“ABD Büyükelçisi kariyer diplomatı olmadığından ketum değil patavatsız konuşuyor. Kendisi monarşinin Orta Doğu için en ideal görüş olduğunu söylüyor. İsrail’in bölgede ulus-devlet istemediğini açıklıyor ve kendisi de bu fikirde. Normal koşullarda çoktan ‘istenmeyen kişi’ ilan edilmeliydi ancak uyarı dahi aldığını düşünmüyorum. Büyükelçinin bu patavatsız açıklamalarından ABD’nin bu bölgeyle ilgili iyi niyetinin olmadığını, olmayacağını anlamak gerek.

Irak’ta Barzani eliyle yaptığını Suriye’de PKK, YPG aracılığıyla yapmaya çalışıyor. Hala ABD’nin ajandasında bölge ülkelerini etnik, dinsel, mezhepsel meseleler üzerinden bölmek, koparacağı parçalarla Akdeniz’de bir devlet kurmak var. Ajandalarında İsrail’in güvenlik öncelikleri ön planda geldiği için İran’da bir rejim değişikliği var. ABD’den gelen açıklamaları sol liberaller hariç hiçbirimizin iyi niyetli ve Türkiye adına olumlu yorumlamamamız lazım. ABD’den gelen açıklamalar kategorik olarak usulden ve esastan Türkiye’nin aleyhine. Türkiye’nin bağımsızlığıyla, birliğiyle çelişen açıklamalardır.

Bu açıklamalara olumlu bakanlar sözlüğünde ‘emperyalizm’, ‘ABD işgali’ olmayanlardır. Olumlu bakanlar, Küba’dan Vietnam’a, Kore’den Şili’ye, Türkiye’den İran’a, Afganistan’dan İran’a, Suriye’e kadar ABD’nin vahşetini, işgalini, darbelerini okumamış bilmemiş olanlardır. ABD’den gelen herhangi bir açıklamaya olumlu bakmak, ‘bölge için Amerikalılar güzel şeyler düşünüyorlar’ açıklaması yapmak yüksek cehaletin ürünüdür.”

