https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/yildiz-yazicioglu-acikladi-kibrsita-korsan-yasa-ortaligi-karistirdi-1101694519.html
Yıldız Yazıcıoğlu açıkladı: Kıbrıs'ta 'korsan yasa' ortalığı karıştırdı
Yıldız Yazıcıoğlu açıkladı: Kıbrıs'ta 'korsan yasa' ortalığı karıştırdı
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Radyo Sputnik Programcısı Güçlü Özgan ve Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu oldu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T19:20+0300
2025-12-10T19:20+0300
2025-12-10T19:25+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
türkiye
haberler
radyo sputnik
bakanlar kurulu
kktc
güçlü özgan
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Radyo Sputnik Programcısı Güçlü Özgan, Bolu Kartalkaya otel yangınından son gelişmeleri anlattı. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu ise KKTC seçim sonuçlarını ve Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman ile yaptığı röportajı aktardı.Radyo Sputnik Programcısı Güçlü Özgan şunları söyledi:Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:
kktc
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
türkiye, haberler, radyo sputnik, bakanlar kurulu, kktc, güçlü özgan, radyo, radyo
türkiye, haberler, radyo sputnik, bakanlar kurulu, kktc, güçlü özgan, radyo, radyo
Yıldız Yazıcıoğlu açıkladı: Kıbrıs'ta 'korsan yasa' ortalığı karıştırdı
19:20 10.12.2025 (güncellendi: 19:25 10.12.2025)
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Radyo Sputnik Programcısı Güçlü Özgan ve Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu oldu.
Radyo Sputnik Programcısı Güçlü Özgan, Bolu Kartalkaya otel yangınından son gelişmeleri anlattı. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu ise KKTC seçim sonuçlarını ve Cumhurbaşkanı seçilen Erhürman ile yaptığı röportajı aktardı.
Radyo Sputnik Programcısı Güçlü Özgan şunları söyledi:
Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili soruşturma izni talep edilmişti bakanlık da bu izni vermemişti. İzin Danıştay’dan çıktı ‘soruşturulmalılar’ dedi. Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşet Ç., Yardımcıları Levent K. ve Elçin Ç. Emekli Şennur A. Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç. ve kontroller Barış B. Melda A. ve Ramazan A.’nın yurtdışına çıkışlarına yasak verdi. Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan soruşturma başlatıldı.
Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, şöyle konuştu:
KKTC’deki sistem hala parlamenter sistem. Özlediğimiz eski Türkiye’deki siyasi manzara burada devam ediyor. Gazinolar kara para konusunda da hassasiyetini koruyor. Erhürman gazino sektörüne karşı değil ama denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Burada erken genel seçim de olabileceği konuşuluyor. Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Online Casino’ meselesi geçmişti. Bu konuda şu ortaya çıktı. Bunun zanlısı bulunamadı. Biz bugün aynı zamanda iktidar ortağıyla da bir araya geldik. Online Casino birden bire Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu kararıyla bir izin çıktı. Bu da ortaya çıktı. Bu izin dün iptal edildi. Hükümet ‘teknik bir yanlışlık oldu’ dedi.