SGK'dan yıllardır beklenen karar: 5 gün sonra ücretsiz olacak

Gözlük kullananlar dikkat, SGK uzun süredir beklenen kararını duyurdu. Gözlük ödemelerinde çok odaklı olanları da SGK ödeyecek.Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeler arasında vatandaşı doğrudan ilgilendiren en dikkat çekici başlık, gözlük ödemelerine getirilen yeni uygulama oldu.Aynı gözlükte iki odak özelliği olacak: Hasta çok odaklı gözlük tercih edebilecekYeni düzenlemeye göre; göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından, aynı reçetede uzak ve yakın olmak üzere iki ayrı gözlük yazılması halinde, hasta isterse çok odaklı gözlük tercih edebilecek.Bu durumda, yeni bir reçete düzenlenmesine gerek kalmadan, çok odaklı gözlük bedeli SGK tarafından karşılanacak.
10.12.2025
Gözlük kullananlar dikkat, SGK uzun süredir beklenen kararını duyurdu. Gözlük ödemelerinde çok odaklı olanları da SGK ödeyecek.
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, 10 Aralık 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeler arasında vatandaşı doğrudan ilgilendiren en dikkat çekici başlık, gözlük ödemelerine getirilen yeni uygulama oldu.

Aynı gözlükte iki odak özelliği olacak: Hasta çok odaklı gözlük tercih edebilecek

Yeni düzenlemeye göre; göz sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile bu alanda ihtisas yapan asistan hekimler tarafından, aynı reçetede uzak ve yakın olmak üzere iki ayrı gözlük yazılması halinde, hasta isterse çok odaklı gözlük tercih edebilecek.
Bu durumda, yeni bir reçete düzenlenmesine gerek kalmadan, çok odaklı gözlük bedeli SGK tarafından karşılanacak.
