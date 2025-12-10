Sağlık Bakanlığı talebi üzerine erişimi engellenen "armut.com" yeniden açıldı

Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle Armut’a bir erişim engeli getirilmişti, erişim engeli 24 saat sonra kaldırıldı. Erişim engelini getiren Sağlık Bakanlığı, kaldıran yine Sağlık Bakanlığı Armut’un kamunun denetiminde olan ambulans kullanımını herkesin hizmetine açan bir servis görünümünde olması tespit edildi. ‘Bize bir ambulans gönderir misiniz?’ denilerek ambulansların şehirler arası ulaşım için kullanıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Armut’un lisansını iptal noktasına geldi. Ancak dün erişim açıldı. Neden? Çünkü bir pazarlık yapıldı. Sağlık Bakanlığı aç-kapa yaptı. 4 Aralık 2025’te yapılan başvuru üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirdi. Kesin gerekçe kamuoyuyla paylaşılmadı ancak bakanlık talebiyle kısa süre sonra kaldırıldı. Armut, bazı kişilere özel ambulans tahsis ederek hasta taşıma görüntüsü altında ambulans hizmetini istismar eden bir hizmet verdi ve suçüstü yakalandı. Ambulans kiralama şehirler arası yolculuk için kullanılamaz.