Sağlık Bakanlığı talebi üzerine erişimi engellenen "armut.com" yeniden açıldı
Hizmet alım platformu armut.com'a erişim engeli getirildi. Erişim engeli, şirket tarafından yapılan itiraz sonrası kaldırıldı. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Online hizmet platformu armut.com hakkında 4 Aralık 2025 tarihinde erişim engeli kararı verildi. Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, yaklaşık 24 saat sonra yine Bakanlığın talebiyle kaldırıldı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında armut.com’a getirilen erişim engeli ve kararın kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, şöyle devam etti:
Online hizmet platformu armut.com hakkında 4 Aralık 2025 tarihinde erişim engeli kararı verildi. Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, yaklaşık 24 saat sonra yine Bakanlığın talebiyle kaldırıldı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında armut.com’a getirilen erişim engeli ve kararın kaldırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle Armut’a bir erişim engeli getirilmişti, erişim engeli 24 saat sonra kaldırıldı. Erişim engelini getiren Sağlık Bakanlığı, kaldıran yine Sağlık Bakanlığı Armut’un kamunun denetiminde olan ambulans kullanımını herkesin hizmetine açan bir servis görünümünde olması tespit edildi. ‘Bize bir ambulans gönderir misiniz?’ denilerek ambulansların şehirler arası ulaşım için kullanıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı Armut’un lisansını iptal noktasına geldi. Ancak dün erişim açıldı. Neden? Çünkü bir pazarlık yapıldı. Sağlık Bakanlığı aç-kapa yaptı. 4 Aralık 2025’te yapılan başvuru üzerine İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği erişim engeli getirdi. Kesin gerekçe kamuoyuyla paylaşılmadı ancak bakanlık talebiyle kısa süre sonra kaldırıldı. Armut, bazı kişilere özel ambulans tahsis ederek hasta taşıma görüntüsü altında ambulans hizmetini istismar eden bir hizmet verdi ve suçüstü yakalandı. Ambulans kiralama şehirler arası yolculuk için kullanılamaz.
Çağatay, şöyle devam etti:
Ambulans yönetmeliği açık: Kamunun kontrolü dışında ambulans tahsis edilemez. Aynı şey itfaiye ve polis araçları için de geçerlidir. 9 Aralık günü mahkeme Armut’un yeniden erişime açılmasını sağladı. Şirket de bu kararın milyonlarca kullanıcısını etkilediğini belirten paylaşımlar yaptı. Buradan şunu anlamalıyız: Armut suçüstü yakalandı, gözdağı verildi, kapatıldı ve açıldı. Bundan sonrası bir pazarlık meselesi olacaktır. Armut’un yeni sahibini yakında görürüz. Türkiye’de kendi alanında en başarılı yazılım olan Armut, şimdi birisinin gözüne kestirdiği bir platform hâline geldi. Armut piş, ağzıma düş.