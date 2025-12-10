https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/rus-yeni-nesil-supercam-s350-kesif-ihasinin-teknik-ozellikleri-neler-1101687088.html

Rus yeni nesil Supercam S350 keşif İHA’sının teknik özellikleri neler?

Rus yeni nesil Supercam S350 keşif İHA’sının teknik özellikleri neler?

Sputnik Türkiye

Topçu birlikleriyle entegre çalışan Supercam S350 keşif İHA’sı, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sınıfının en iyisi olarak tanımlandı. 10.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-10T15:36+0300

2025-12-10T15:36+0300

2025-12-10T15:36+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

rusya savunma bakanlığı

rusya

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101686588_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_24bfcc6ea917b38ae14ed7ff98a29c40.png

Uzun mesafelerde bilgi ileterek havada birkaç saat boyunca çalışma kapasitesine sahip bu yeni nesil İHA, 2025 Dubai Airshow fuarında ilk kez dünyaya tanıtılmıştı. Supercam S350 keşif İHA’sının teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rus yeni nesil Supercam S350 keşif İHA’sının teknik özellikleri neler? Sputnik Türkiye Rus yeni nesil Supercam S350 keşif İHA’sının teknik özellikleri neler? 2025-12-10T15:36+0300 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, rusya savunma bakanlığı, rusya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), видео