Rus yeni nesil Supercam S350 keşif İHA’sının teknik özellikleri neler?

Topçu birlikleriyle entegre çalışan Supercam S350 keşif İHA’sı, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından sınıfının en iyisi olarak tanımlandı. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
Uzun mesafelerde bilgi ileterek havada birkaç saat boyunca çalışma kapasitesine sahip bu yeni nesil İHA, 2025 Dubai Airshow fuarında ilk kez dünyaya tanıtılmıştı. Supercam S350 keşif İHA’sının teknik özellikleri, Sputnik’in videolu infografiğinde.
