https://anlatilaninotesi.com.tr/20251210/enflasyon-hesabi-degisiyor-kiralar-nasil-etkilenecek-1101681826.html
Enflasyon hesabı değişiyor: Kiralar nasıl etkilenecek?
Enflasyon hesabı değişiyor: Kiralar nasıl etkilenecek?
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu TÜİK’in değişen enflasyon hesabı ve kira oranları oldu. 10.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-10T13:17+0300
2025-12-10T13:17+0300
2025-12-10T13:17+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
güçlü özgan
yeri ve zamanı
kira artış oranı
tüi̇k
eurostat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b51ca9d71cb9608b17ba3bf6a5bc74c6.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu, Eurostat’ın kuralları doğrultusunda 2025 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yapılacak değişikliklerin detaylarını açıkladı. Sistemdeki en önemli değişiklik, harcama gruplarının belirlenmesinde, ulusal hesaplar ile belirlenen ağırlıkların öne çıkacağı bir belirleme modeline geçiş olacak. Bu durum, bazı harcama gruplarının ağırlığının değişmesine yol açacak.Peki bu geçiş sonrası kira oranları ne olacak, dar ve orta gelirli nasıl etkilenecek? Gazeteci Güçlü Özgan, şöyle değerlendirdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098660362_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_eed604f3f3bb4644e08ade5eb2642162.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, kira artış oranı, tüi̇k, eurostat
radyo sputnik, radyo, radyo, güçlü özgan, yeri ve zamanı, kira artış oranı, tüi̇k, eurostat
Enflasyon hesabı değişiyor: Kiralar nasıl etkilenecek?
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu TÜİK’in değişen enflasyon hesabı ve kira oranları oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, Eurostat’ın kuralları doğrultusunda 2025 temel yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi’nde yapılacak değişikliklerin detaylarını açıkladı. Sistemdeki en önemli değişiklik, harcama gruplarının belirlenmesinde, ulusal hesaplar ile belirlenen ağırlıkların öne çıkacağı bir belirleme modeline geçiş olacak. Bu durum, bazı harcama gruplarının ağırlığının değişmesine yol açacak.
Peki bu geçiş sonrası kira oranları ne olacak, dar ve orta gelirli nasıl etkilenecek? Gazeteci Güçlü Özgan, şöyle değerlendirdi:
“TÜİK enflasyon hesabında yeni bir sisteme geçecek. Bizi ilgilendiren boyutu ise kiralar. Avrupa Birliği ülkelerine göre gelir dağılımımız çok daha bozuk, konut harcamaları çok daha ağırlıklı bir ülkeyiz. Peki bu mecburi geçiş dar ve orta gelirliyi nasıl etkileyecek? Ekonomist İnan Mutlu’nun hazırladığı verilere göre eylül 2021’den beri ortalama fiyatlar 6 kat artarken kira fiyatları 10 katına çıkmış. TÜİK’in hesaplamasıyla kiraların oranı azaltılınca enflasyon oranı da daha düşük çıkacak. En düşük gelir grubu gelirinin yüzde 40’ını kiraya ödüyor. Bu tablo sonrası ise dar gelirliler kağıt üstünde düşen enflasyona göre bir sanal gelir artışı yaşayacak ama yüksek kira ödemeleri devam edecek.”