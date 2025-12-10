Enflasyon hesabı değişiyor: Kiralar nasıl etkilenecek?

“TÜİK enflasyon hesabında yeni bir sisteme geçecek. Bizi ilgilendiren boyutu ise kiralar. Avrupa Birliği ülkelerine göre gelir dağılımımız çok daha bozuk, konut harcamaları çok daha ağırlıklı bir ülkeyiz. Peki bu mecburi geçiş dar ve orta gelirliyi nasıl etkileyecek? Ekonomist İnan Mutlu’nun hazırladığı verilere göre eylül 2021’den beri ortalama fiyatlar 6 kat artarken kira fiyatları 10 katına çıkmış. TÜİK’in hesaplamasıyla kiraların oranı azaltılınca enflasyon oranı da daha düşük çıkacak. En düşük gelir grubu gelirinin yüzde 40’ını kiraya ödüyor. Bu tablo sonrası ise dar gelirliler kağıt üstünde düşen enflasyona göre bir sanal gelir artışı yaşayacak ama yüksek kira ödemeleri devam edecek.”