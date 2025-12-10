CHP’li Ali Haydar Fırat: CHP’de liberal çizgi hakim

“Yıllardan beri, 80 sonrası bir sah hegemonya gelişti, o sağ hegemonya Deniz bey ile, Kemal bey ile, bugün de Özgür bey ile sanki biz sağdan adaylar bulmadığımız zaman, sağdan birtakım transferler yapmadığımız ve bunları parti yönetimine, milletvekilliklerine vs. taşımadığımız zaman herhangi bir biçimde iktidar olma imkanımız ya da şansımız yokmuş gibi bir yaklaşım geliştirildi. Bu doğru değil. Bu, partinin kimliğini aşındırdı. O yüzden benim itirazım sadece Özgür beyin yönetimine dönük bir itiraz değil. 80 sonrası CHP’nin ya da sosyal demokratların bu sağ hegemonyaya teslim olması ile ilgili olarak geliştirdiğim bir eleştiri ve ‘buradan çıkmamız lazım’ diyorum.

Biz kendimiz aday çıkarırsak kazanamayız, sağdan birilerini bulalım, onları çıkaralım, onlarla seçimi kazanalım’ Peki bu gerçekten sizin seçimi kazanmanız anlamına geliyor mu? Gerçekten sizin parti programınızı, 100 yıllık devrimci birikiminizi, Cumhuriyet devrimini, Türk devrimini özümsemiş kadroları iktidara taşıyor mu? Hayır. Peki bu bir zafer anlamına gelir mi? Hayır. Dolayısıyla ben meselenin yapısal olduğunu düşünüyorum. Bizim meselemiz kişiler değil, bunu çok net bir biçimde ortaya koymak gerekiyor. Bizim sorunumuz düzen sorunu.“