OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
Cem Arüv: Kaçak ve kontrolsüz su kullanımı için çok ciddi cezai yaptırımlar öngörülmeli
Cem Arüv: Kaçak ve kontrolsüz su kullanımı için çok ciddi cezai yaptırımlar öngörülmeli
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Çevre Komisyonu üyesi Cem Arüv, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu olan Cem Arüv, su krizi ve Türkiye’nin su yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Arüv, şöyle konuştu:'Sahil bölgelerinde ciddi sorun var'Özellikle sahil bölgelerinde ciddi sorunlar var" diye konuşan Arüv, şöyle devam etti:'Yeraltı suyunu ruhsatsız kullananlar çocuklarımızın suyunu çalıyor'Cem Arüv, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Cem Arüv: Kaçak ve kontrolsüz su kullanımı için çok ciddi cezai yaptırımlar öngörülmeli

13:41 10.12.2025 (güncellendi: 13:50 10.12.2025)
Okan Aslan
Okan Aslan
Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Çevre Komisyonu üyesi Cem Arüv, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu olan Cem Arüv, su krizi ve Türkiye’nin su yönetimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Arüv, şöyle konuştu:

Bundan 45-50 yıl önce Türkiye’yi doğudan batıya kat ettiğinizde her tarafta suların aktığını, göllerin dolu olduğunu, nüfusun daha az olduğunu, doğanın hayat bulduğu bir Anadolu’ya sahip olduğumuzu görürdünüz. Bugün ise nüfus neredeyse ikiye katlandı; 45-50 milyonlardan 85-90 milyonlara geldik, göçmenlerle birlikte 100 milyona yaklaştık. Turizm ve tarım sektörü yıllar içinde olağanüstü büyüdü. Evsel su tüketimimiz 3-4 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıktı. Sanayide su kullanımı 2-2,5 milyar metreküpten yaklaşık 8 milyar metreküpe yükseldi. Toplamda 20 milyar metreküplük bir su kullanımı söz konusu. Türkiye’nin toplam su hacmi 120 milyar metreküp ve bunun büyük kısmını tarım sektörü tüketiyor. Bir yandan nüfus artıyor, bir yandan turizm ve tarımda üretimi artırma hedefleri var; hepsi suya dayanıyor. Öte yandan iklim değişikliği Anadolu ana karasını çok ciddi etkiliyor. Türkiye’nin ortalama sıcaklığı 1980’lere göre yaklaşık 1,1 derece arttı. Antalya’da ise son 40 yıl içinde ortalama sıcaklık 2-2,5 derece yükseldi. Bu ısınma, yüzeysel su kaynaklarının hızla tükenmesine ve göllerin kurumasına yol açıyor. Geçmişte Antalya’da 10-20 santimden, 1 metreden su çıkan yerlerde bugün yeraltı su seviyesi 100-150 metreye kadar düştü. Yeraltı sularına denizden tuzlu su girişi oluyor, yeraltı suyu tuzlanıyor, bu su toprağa kılcal damarlar halinde çıkarak toprakları da tuzlandırıyor. Bu tabloyu biz biliyoruz, kamu da biliyor. Ancak kamuda büyük bir çok başlılık var. Belediyeler, Devlet Su İşleri, Tarım Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; herkes suyun bir ucundan tutmuş durumda ama karar alma aşamasında kilitleniyoruz. Suyu yönetecek tek merkezden işleyen bir irade yok. Bu yüzden çok acil şekilde suyu yönetmekle ilgili bir ‘su yasası’ çıkması gerekiyor. Bugün musluğu açıp su içebilmek, duş alabilmek çok büyük bir lüks. Eğer yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını bu kadar vahşice tüketmeye devam edersek, birkaç yıl sonra çeşmelerin akmadığını, suya erişmenin çok zor olduğunu, içme suyuna çok yüksek bedeller ödendiğini göreceğiz. O zaman suyu yönetmek istesek bile ortada yönetilecek su kalmayacak.

'Sahil bölgelerinde ciddi sorun var'

Özellikle sahil bölgelerinde ciddi sorunlar var" diye konuşan Arüv, şöyle devam etti:

İzmir-Çeşme hattından Adana’ya kadar, Toros Dağları’nın güneyinde su sıkıntısı yaşanıyor. Kuzeyde Konya Ovası, Tuz Gölü, Eğirdir ve ‘göller bölgesi’ dediğimiz alandaki pek çok göl neredeyse kurumuş durumda. Su ile ilgili olarak gerçekten risk altındayız. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı su yönetimiyle ilgili kararlar alır, bu kararlar ilgili kurumlar tarafından sahaya uygulanırdı. Bugün stratejik planlama zayıfladı. Havzalar arası su iletimi gibi teknik projeleri yüksek sesle tartışmamız gerekirken bunu yapmıyoruz. 50 yıl öncesinden bugüne geldim; 50 yıl sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız hangi suyu içecek, bunu planlamamız gerekiyor. Yağan yağmurun zemine sızmasına izin vermiyoruz. Şehirlerimizde öyle bir sert zemin sistemi kurduk ki yağış toprağa karışmadan yüzeyden akıp gidiyor; ya denize ya kuru dere yataklarına deşarj oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ciddi yağış oldu ama baraj seviyeleri kayda değer biçimde yükselmedi. Çünkü yağmur doğrudan sert zeminden akışa geçti, yeraltı sularını beslemedi. Bu nedenle sert zemin uygulamalarını gözden geçirmeli, yağışı yeraltı suyunu besleyecek şekilde yönetmeliyiz. Kuşaklama kanallarıyla yağmur suyunu düşük kotlu alanlarda toplayıp dinlendirerek tekrar kentsel kullanıma sunabiliriz. Yeraltı barajlarıyla yağmur sularını depolayabiliriz. Çatılardan yağmur suyu hasadı yapıp arıtarak gri su olarak lavabolarda, klozetlerde kullanmak zorundayız. Bunların hepsinin tek elden yönetilmesi gerekiyor. Bugün suyu kim yönetiyor sorusunun net bir cevabı yok. Türkiye’de suyun da gerçek sorumlusunu bulamıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Su yasasıyla görev, yetki ve sorumlulukların net biçimde tanımlanması ve yönetim mekanizmasının açıkça ortaya konması gerekiyor.

'Yeraltı suyunu ruhsatsız kullananlar çocuklarımızın suyunu çalıyor'

Cem Arüv, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Su yasasında havza bazlı yönetim anlayışı olmalı; kaçak ve kontrolsüz kullanım için çok ciddi cezai yaptırımlar öngörülmeli. Resmi rakamlara göre evsel kullanımda 11 milyar metreküp su tüketiyoruz ancak bunun bir o kadarı kadar da kaçak kullanım olduğunu düşünüyorum. Yüzme havuzları, bahçe sulamaları, kaçak kuyuların büyük kısmı yeraltı suyunu izinsiz çekiyor. Yeraltı suyunu ruhsatsız kullananlar da sizin, benim, çocuklarımızın suyunu çalıyor. Bunlar hırsız ve Türk Ceza Kanunu kapsamında işlem görmeleri, hapis cezaları dâhil ağır yaptırımlarla karşılaşmaları gerekir. Su bu kadar değerli bir kaynak. Önümüzdeki dönemde su yüzünden Orta Doğu’da çok ciddi savaşların çıkacağı uzun süredir dile getiriliyor. Bu kadar stratejik bir kaynağı korumuyor olmamız akılla izah edilemez. İç siyasi tartışmalarla oyalanırken su gibi temel teknik konularda gerekli adımları atamıyoruz.
