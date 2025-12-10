Cem Arüv: Kaçak ve kontrolsüz su kullanımı için çok ciddi cezai yaptırımlar öngörülmeli

Bundan 45-50 yıl önce Türkiye’yi doğudan batıya kat ettiğinizde her tarafta suların aktığını, göllerin dolu olduğunu, nüfusun daha az olduğunu, doğanın hayat bulduğu bir Anadolu’ya sahip olduğumuzu görürdünüz. Bugün ise nüfus neredeyse ikiye katlandı; 45-50 milyonlardan 85-90 milyonlara geldik, göçmenlerle birlikte 100 milyona yaklaştık. Turizm ve tarım sektörü yıllar içinde olağanüstü büyüdü. Evsel su tüketimimiz 3-4 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıktı. Sanayide su kullanımı 2-2,5 milyar metreküpten yaklaşık 8 milyar metreküpe yükseldi. Toplamda 20 milyar metreküplük bir su kullanımı söz konusu. Türkiye’nin toplam su hacmi 120 milyar metreküp ve bunun büyük kısmını tarım sektörü tüketiyor. Bir yandan nüfus artıyor, bir yandan turizm ve tarımda üretimi artırma hedefleri var; hepsi suya dayanıyor. Öte yandan iklim değişikliği Anadolu ana karasını çok ciddi etkiliyor. Türkiye’nin ortalama sıcaklığı 1980’lere göre yaklaşık 1,1 derece arttı. Antalya’da ise son 40 yıl içinde ortalama sıcaklık 2-2,5 derece yükseldi. Bu ısınma, yüzeysel su kaynaklarının hızla tükenmesine ve göllerin kurumasına yol açıyor. Geçmişte Antalya’da 10-20 santimden, 1 metreden su çıkan yerlerde bugün yeraltı su seviyesi 100-150 metreye kadar düştü. Yeraltı sularına denizden tuzlu su girişi oluyor, yeraltı suyu tuzlanıyor, bu su toprağa kılcal damarlar halinde çıkarak toprakları da tuzlandırıyor. Bu tabloyu biz biliyoruz, kamu da biliyor. Ancak kamuda büyük bir çok başlılık var. Belediyeler, Devlet Su İşleri, Tarım Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; herkes suyun bir ucundan tutmuş durumda ama karar alma aşamasında kilitleniyoruz. Suyu yönetecek tek merkezden işleyen bir irade yok. Bu yüzden çok acil şekilde suyu yönetmekle ilgili bir ‘su yasası’ çıkması gerekiyor. Bugün musluğu açıp su içebilmek, duş alabilmek çok büyük bir lüks. Eğer yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını bu kadar vahşice tüketmeye devam edersek, birkaç yıl sonra çeşmelerin akmadığını, suya erişmenin çok zor olduğunu, içme suyuna çok yüksek bedeller ödendiğini göreceğiz. O zaman suyu yönetmek istesek bile ortada yönetilecek su kalmayacak.