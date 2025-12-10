Cem Arüv: Kaçak ve kontrolsüz su kullanımı için çok ciddi cezai yaptırımlar öngörülmeli
Bundan 45-50 yıl önce Türkiye’yi doğudan batıya kat ettiğinizde her tarafta suların aktığını, göllerin dolu olduğunu, nüfusun daha az olduğunu, doğanın hayat bulduğu bir Anadolu’ya sahip olduğumuzu görürdünüz. Bugün ise nüfus neredeyse ikiye katlandı; 45-50 milyonlardan 85-90 milyonlara geldik, göçmenlerle birlikte 100 milyona yaklaştık. Turizm ve tarım sektörü yıllar içinde olağanüstü büyüdü. Evsel su tüketimimiz 3-4 milyar metreküpten 11 milyar metreküpe çıktı. Sanayide su kullanımı 2-2,5 milyar metreküpten yaklaşık 8 milyar metreküpe yükseldi. Toplamda 20 milyar metreküplük bir su kullanımı söz konusu. Türkiye’nin toplam su hacmi 120 milyar metreküp ve bunun büyük kısmını tarım sektörü tüketiyor. Bir yandan nüfus artıyor, bir yandan turizm ve tarımda üretimi artırma hedefleri var; hepsi suya dayanıyor. Öte yandan iklim değişikliği Anadolu ana karasını çok ciddi etkiliyor. Türkiye’nin ortalama sıcaklığı 1980’lere göre yaklaşık 1,1 derece arttı. Antalya’da ise son 40 yıl içinde ortalama sıcaklık 2-2,5 derece yükseldi. Bu ısınma, yüzeysel su kaynaklarının hızla tükenmesine ve göllerin kurumasına yol açıyor. Geçmişte Antalya’da 10-20 santimden, 1 metreden su çıkan yerlerde bugün yeraltı su seviyesi 100-150 metreye kadar düştü. Yeraltı sularına denizden tuzlu su girişi oluyor, yeraltı suyu tuzlanıyor, bu su toprağa kılcal damarlar halinde çıkarak toprakları da tuzlandırıyor. Bu tabloyu biz biliyoruz, kamu da biliyor. Ancak kamuda büyük bir çok başlılık var. Belediyeler, Devlet Su İşleri, Tarım Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; herkes suyun bir ucundan tutmuş durumda ama karar alma aşamasında kilitleniyoruz. Suyu yönetecek tek merkezden işleyen bir irade yok. Bu yüzden çok acil şekilde suyu yönetmekle ilgili bir ‘su yasası’ çıkması gerekiyor. Bugün musluğu açıp su içebilmek, duş alabilmek çok büyük bir lüks. Eğer yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını bu kadar vahşice tüketmeye devam edersek, birkaç yıl sonra çeşmelerin akmadığını, suya erişmenin çok zor olduğunu, içme suyuna çok yüksek bedeller ödendiğini göreceğiz. O zaman suyu yönetmek istesek bile ortada yönetilecek su kalmayacak.
'Sahil bölgelerinde ciddi sorun var'
İzmir-Çeşme hattından Adana’ya kadar, Toros Dağları’nın güneyinde su sıkıntısı yaşanıyor. Kuzeyde Konya Ovası, Tuz Gölü, Eğirdir ve ‘göller bölgesi’ dediğimiz alandaki pek çok göl neredeyse kurumuş durumda. Su ile ilgili olarak gerçekten risk altındayız. Eskiden Devlet Planlama Teşkilatı su yönetimiyle ilgili kararlar alır, bu kararlar ilgili kurumlar tarafından sahaya uygulanırdı. Bugün stratejik planlama zayıfladı. Havzalar arası su iletimi gibi teknik projeleri yüksek sesle tartışmamız gerekirken bunu yapmıyoruz. 50 yıl öncesinden bugüne geldim; 50 yıl sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız hangi suyu içecek, bunu planlamamız gerekiyor. Yağan yağmurun zemine sızmasına izin vermiyoruz. Şehirlerimizde öyle bir sert zemin sistemi kurduk ki yağış toprağa karışmadan yüzeyden akıp gidiyor; ya denize ya kuru dere yataklarına deşarj oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ciddi yağış oldu ama baraj seviyeleri kayda değer biçimde yükselmedi. Çünkü yağmur doğrudan sert zeminden akışa geçti, yeraltı sularını beslemedi. Bu nedenle sert zemin uygulamalarını gözden geçirmeli, yağışı yeraltı suyunu besleyecek şekilde yönetmeliyiz. Kuşaklama kanallarıyla yağmur suyunu düşük kotlu alanlarda toplayıp dinlendirerek tekrar kentsel kullanıma sunabiliriz. Yeraltı barajlarıyla yağmur sularını depolayabiliriz. Çatılardan yağmur suyu hasadı yapıp arıtarak gri su olarak lavabolarda, klozetlerde kullanmak zorundayız. Bunların hepsinin tek elden yönetilmesi gerekiyor. Bugün suyu kim yönetiyor sorusunun net bir cevabı yok. Türkiye’de suyun da gerçek sorumlusunu bulamıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Su yasasıyla görev, yetki ve sorumlulukların net biçimde tanımlanması ve yönetim mekanizmasının açıkça ortaya konması gerekiyor.