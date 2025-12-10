‘ABD ‘bekçilikten’ vazgeçiyor, rejim değiştirme takıntısı yok’

“Bu tür belgeler bağlayıcı değil. Bunu Trump yazmadı, okuduğunu dahi zannetmiyorum ancak Trump’ın zihniyeti, ruhu, söylemleri metne sinmiş. Buna benzer hiçbir belge başkanların tutumunu bu kadar yansıtmıyor. Trump’a belki birkaç sayfalık özet sunulmuştur ama onun 10, hatta bazı açılardan 30-40 yıldır söylediği şeyler metinde var ve metin bu açıdan önemli. Wolfowitz Belgesi ‘Tek tabancayız, öyle kalacağız, herkes büyüklüğümüzü kabul edip gelecek yüzüğümüzü öpecek’ belgesiydi. Bu pek öyle değil. ‘Her şeye karışacağız, belirleyeceğiz, ülkelerin içine de karışacağız’ gibi bir şey yok metinde.

Bu bence önceki doktrinlerden büyük bir kopuşu gösteriyor. Bu küçük bir ayrıntı değil. Akademik anlamda hegemonyadan vazgeçiliyor aslında. Daha milli bir güvenlik stratejisi kuruluyor. Medeniyet boyutu var ancak orası biraz muğlak. Oğul Bush’un ilk yaklaşımı da mütevazı politika izlemek yönündeydi ancak sonra 11 Eylül oldu. Bu açılardan bu metin daha kendi sınırlarını belirliyor. ABD; jandarmalıktan, hegemonyadan, bekçilikten vazgeçiyor. ‘Herkesi ben koruyacağım, siz de itaat edeceksiniz’ metni değil.”