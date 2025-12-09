Türkiye
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye'de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
Futbolda bahis skandalı: 'Farklı meslek gruplarından da gözaltılar olabilir'
Futbolda bahis skandalı: 'Farklı meslek gruplarından da gözaltılar olabilir'
Gazeteci Güçlü Özgan'ın, Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CAS hakemi ve spor hukukçusu Emin Özkurt oldu. 09.12.2025
“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu şüphelilerden Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan’ın da bulunduğu toplam 20 kişi tutuklandı. Aralarında hakem Zorbay Küçük’ün de olduğu 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan CAS hakemi ve spor hukukçusu Emin Özkurt, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:'Türk devleti bir karar vermiş durumda''Soruşturmanın üçüncü ve dördüncü bölümleri de gelecek'
Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu CAS hakemi ve spor hukukçusu Emin Özkurt oldu.
Futbolda bahis” soruşturması kapsamında ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan 39 kişiden aralarında yönetici ve futbolcuların da bulunduğu şüphelilerden Murat Sancak, Alassane Ndao, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Ahmet Okatan’ın da bulunduğu toplam 20 kişi tutuklandı. Aralarında hakem Zorbay Küçük’ün de olduğu 19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan CAS hakemi ve spor hukukçusu Emin Özkurt, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
“Burada savcılığın dosyaya girmesi için ceza kanunlarındaki maddeler çerçevesinde bir suçun olması lazımdı. Burada daha ciddi bir suç söz konusu. O da iki noktaya odaklanıyor. Bir tanesi şike dediğimiz suç. Bundan dolayı kendi maçlarına bahis oynayan futbolcularla ilgili bir tutuklama kararı verilmiş durumda. Murat Sancak ve onun gibi yöneticilerle alakalı ise durum biraz daha ciddileşiyor. Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçu. Kara para aklama olarak da bilinir. Savcılık futbolun uluslararası suç organizasyonları tarafından kara paranın sisteme sokulması için araç olarak kullanıldığı intibasına kapıldığını görüyoruz. Bu tutuklamalar bu minvalde ilerlemiş görünüyor.”

'Türk devleti bir karar vermiş durumda'

“Bir futbolcunun 500 bin Euro mu 5 milyon Euro mu olacağına menajerler ve onlarla hareket eden kulüp yöneticileri oluyor. Oturuyorlar ve fiyatları istedikleri gibi şekillendirebiliyorlar. Murat Sancakla birlikte menajer Metin Korkmaz hakkında da gözaltı kararı var. Dolayısıyla burada artık Türk devleti bir karar vermiş durumda. Futbol üzerinden kara paranın sisteme sokulmasına bir neşter vurulmak istendiğini görüyoruz.”

'Soruşturmanın üçüncü ve dördüncü bölümleri de gelecek'

“Önümüzde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye spor hukukuna ilişkin adımlarla hareket eder ve bu kanser hücrelerini temizlerse bu futbola Türk mucizesi olarak geçebilecek kadar iyi bir gelişme. Ucu kime dokunursa dokunsun büyük bir kararlılıkla devam edilirse buradan bir başarı hikayesi yazabiliriz. Şu ana kadar soruşturmalar bence iyi ilerliyor. Ben bu soruşturma dizisinin yeni bölümlerinin de geleceğini düşünüyorum. Bunun üçüncü dördüncü ve beşinci bölümlerinin de geleceğini göreceğiz. Büyük ihtimalle savcılık tarafından bir suç ve örgüt şeması çıkarılacak. Önümüzdeki dönemde de farklı meslek gruplarından da gözaltıların yapılabileceğini düşünüyorum. Para aklama düzeni içerisinde pek çok unsur bulunabilir. Bazen bir bakıyorsunuz bir oyuncunun transferinde büyük paralar oluyor. Bunlar üstü örtülüp geçilebilecek konular değil. Özellikle büyük camiaları temsil ediyorsanız daha dikkatli olmanız lazım.”
