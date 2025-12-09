Futbolda bahis skandalı: 'Farklı meslek gruplarından da gözaltılar olabilir'

“Önümüzde bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer Türkiye spor hukukuna ilişkin adımlarla hareket eder ve bu kanser hücrelerini temizlerse bu futbola Türk mucizesi olarak geçebilecek kadar iyi bir gelişme. Ucu kime dokunursa dokunsun büyük bir kararlılıkla devam edilirse buradan bir başarı hikayesi yazabiliriz. Şu ana kadar soruşturmalar bence iyi ilerliyor. Ben bu soruşturma dizisinin yeni bölümlerinin de geleceğini düşünüyorum. Bunun üçüncü dördüncü ve beşinci bölümlerinin de geleceğini göreceğiz. Büyük ihtimalle savcılık tarafından bir suç ve örgüt şeması çıkarılacak. Önümüzdeki dönemde de farklı meslek gruplarından da gözaltıların yapılabileceğini düşünüyorum. Para aklama düzeni içerisinde pek çok unsur bulunabilir. Bazen bir bakıyorsunuz bir oyuncunun transferinde büyük paralar oluyor. Bunlar üstü örtülüp geçilebilecek konular değil. Özellikle büyük camiaları temsil ediyorsanız daha dikkatli olmanız lazım.”