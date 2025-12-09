https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/emekli-savci-ozgunduzden-bakan-tunca-adli-emanet-yaniti-gunaydin-sayin-bakan-1101666542.html
Emekli Savcı Özgündüz'den Bakan Tunç'a 'adli emanet' yanıtı: Günaydın Sayın Bakan
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Aytaç ve Emekli Savcı Ali Özgündüz oldu. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Aytaç, 11. Yargı Paketi çağrısının detaylarını anlattı. Emekli Savcı Ali Özgündüz ise ‘Adli Emanet’ kavramını canlı yayında aktardı.Emekli Savcı Ali Özgündüz ise şöyle konuştu:
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Aytaç, 11. Yargı Paketi çağrısının detaylarını anlattı. Emekli Savcı Ali Özgündüz ise ‘Adli Emanet’ kavramını canlı yayında aktardı.
Emekli Savcı Ali Özgündüz ise şöyle konuştu:
Ben de eski bir savcı olarak gerçekten gelişmeler karşısında hayretler içindeyim. Bu tür olaylara nadiren rastlanır. Son dönemde genel olarak toplumdaki çürüme adliye çalışanlarına da yansıyor. Bunun bir sonucu olarak görüyorum. Her adliyede bir adli emanet bürosu kurulur. Suç Eşyası Yönetmeliği’ne göre her savcı gözetiminde adli emanet bürosu kurulur. Ağır Ceza merkeziyse müdür de atanabilir, bunu Bakanlık takdir eder. Adli emanet büroları adliye içinde bulunur. Silahlar, patlayıcı maddeler, adliyenin yakınında bulunan jandarmaya teslim edilir. Altınlar, paralar, kıymetli taşlar da adli emantte olmaz, bankada tutulur. Bugün Sayın Adalet Bakanı ‘Biz Türkiye çapında adli emanetleri denetlemek üzere müfettiş görevlendirdik’ diyor. Günaydın Sayın Bakan. Bu zaten yapılması gereken bir işlem. Bizde her olayda olduğu gibi bu olayda da aklımız başımıza geliyor ama iş işten geçmiş oluyor