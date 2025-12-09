CHP, bütçe görüşmelerinde reddedilen önergelerin listesini açıkladı

Köy ve kasabalarda yaşayan yoksul hanelere yılda 20 bin lira, emekli ve memurlara 40 bin lira yakacak yardımı yapılması reddedildi.

KOBİ’lere ve esnafa 10 milyar lira ek destek sağlanması reddedildi.

Yıllık cirosu 2 milyon TL’nin altında olan esnafın 400 bin liraya kadar borcunun devlet tarafından ödenmesi reddedildi.

20 bin karayolu taşeron işçisinin kadroya alınması reddedildi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetimi için ödenek konulması reddedildi.

Şehir hastaneleri müteahhitlerine gidecek ödenekten 40 milyar liranın halk sağlığına aktarılması reddedildi.

Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım verilmesi reddedildi.

Kadın sığınma evlerinin sayısının artırılması reddedildi.

İhtiyaç sahibi hanelere ücretsiz internet sağlanması reddedildi.

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler için 100 bin kadına 2 milyon lira hibe verilmesi reddedildi.

Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkı için 120 milyar lira ödenek konulması reddedildi. Haber bu kadar.