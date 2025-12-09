CHP, bütçe görüşmelerinde reddedilen önergelerin listesini açıkladı
Emeklilere asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmesi önerildi, reddedildi.
En düşük emekli maaşının asgari ücrete çekilmesi önerildi, reddedildi.
Okula aç giden çocuklara ücretsiz öğle yemeği verilmesi önergesi reddedildi.
Öğretmenlere eğitim yılı başında ve 24 Kasım’da birer maaş ikramiye verilmesi reddedildi.
Ataması yapılmayan öğretmenler için bütçeye ödenek konulması önerisi reddedildi.
Okulların temizlik, güvenlik ve sağlık personeli ihtiyacının bütçeden karşılanması reddedildi.
Üniversite öğrencilerinin burslarının bir kat artırılması reddedildi.
Çiftçiye ÖTV’siz ve KDV’siz mazot verilmesi reddedildi.
Çiftçiye milli gelirin yüzde 1’i oranında tarımsal destek verilmesi kuralının uygulanması reddedildi.
Çiftçilerin 600 bin liraya kadar olan borçlarının silinmesi reddedildi.
Tarımda kadın ve genç çiftçilerin sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi reddedildi.
Deprem bölgesindeki konteyner kentlerde yaşayan ailelere iki yıl ücretsiz elektrik verilmesi reddedildi.
Köy ve kasabalarda yaşayan yoksul hanelere yılda 20 bin lira, emekli ve memurlara 40 bin lira yakacak yardımı yapılması reddedildi.
KOBİ’lere ve esnafa 10 milyar lira ek destek sağlanması reddedildi.
Yıllık cirosu 2 milyon TL’nin altında olan esnafın 400 bin liraya kadar borcunun devlet tarafından ödenmesi reddedildi.
20 bin karayolu taşeron işçisinin kadroya alınması reddedildi.
Elektrik dağıtım şirketlerinin sıkı denetimi için ödenek konulması reddedildi.
Şehir hastaneleri müteahhitlerine gidecek ödenekten 40 milyar liranın halk sağlığına aktarılması reddedildi.
Boşanmış ve çocuklu kadınlara bütçeden yardım verilmesi reddedildi.
Kadın sığınma evlerinin sayısının artırılması reddedildi.
İhtiyaç sahibi hanelere ücretsiz internet sağlanması reddedildi.
Kadın kooperatifleri ve kadın girişimciler için 100 bin kadına 2 milyon lira hibe verilmesi reddedildi.
Ev emekçisi kadınların sigortalanması ve emeklilik hakkı için 120 milyar lira ödenek konulması reddedildi. Haber bu kadar.