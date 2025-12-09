https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/chpde-mersin-milletvekili-hasan-ufuk-cakir-kesin-ihrac-istemiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edildi--1101658733.html

CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi

Sputnik Türkiye

CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 09.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-09T15:50+0300

2025-12-09T15:50+0300

2025-12-09T15:59+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ihraç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/11/1063563080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_83037aa9967349b9c7871ed2099fe965.jpg

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.Ne olmuştu?CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis’teki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine “Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” diye bağırmıştı.Hasan Ufuk Çakır kimdir?1963 yılında Mersin'de doğan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hasan ufuk çakır, hasan ufuk çakır kimdir, hasan ufuk çakır ihraç, hasan ufuk çakır chp ihraç, hasan ufuk çakır ne dedi