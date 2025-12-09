https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/chpde-mersin-milletvekili-hasan-ufuk-cakir-kesin-ihrac-istemiyle-disiplin-kuruluna-sevk-edildi--1101658733.html
CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, kesin ihraç istemiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.Ne olmuştu?CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis’teki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine “Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum” diye bağırmıştı.Hasan Ufuk Çakır kimdir?1963 yılında Mersin'de doğan Hasan Ufuk Çakır, 1997-2004 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı Akdeniz İhracatçı Birliklerinde (AKİB) Şube Müdürü olarak görev yaptı.
CHP'de Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi
15:50 09.12.2025 (güncellendi: 15:59 09.12.2025)
Ne olmuştu?
CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Meclis'teki komisyon toplantısında partisinin milletvekillerine "Halk TV benim aleyhimde konuşma yapıyor, bana 'sabıkalı' diyor. Buna ses çıkarmayan CHP milletvekillerini de protesto ediyorum" diye bağırmıştı.
