Ceyhun Bozkurt: Sadece bir yasaklı siteden oynanan bahis miktarı '100 milyar euro'

Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu 29 isim için tutuklama talep edilmiş. Ahmet Çakar, sağlık problemi yaşadığı için gözaltı kararı ‘geçici’ olarak kaldırıldı. Toplam 197 amatör futbolcu da PFDK’ya sevk edilmiş. Çok acayip. Bu temizlik mutlaka yapılmalı. Yoksa Türk futbolu çok büyük zarar görecek. Birileri devlete meydan okumaya bile kalkıyor diye düşünüyorum. Sadece bir yasaklı bahis sitesinden Türkiye’den oynanan bahis miktarı 100 milyar euroyu bulmuş. Çok sayıda ülkede onlarca şirket olduğunu düşünün. Oradan listeler geldiğinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı hayal bile edemiyorum.