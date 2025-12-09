Türkiye
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Çatışmalar,Sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler,gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar.Hepsi Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi programında.Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi, her Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü saat 19.00’da Radyo Sputnik’te.
Ceyhun Bozkurt: Sadece bir yasaklı siteden oynanan bahis miktarı '100 milyar euro'
Ceyhun Bozkurt: Sadece bir yasaklı siteden oynanan bahis miktarı '100 milyar euro'
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, futbolda bahis soruşturmasının detaylarını anlattı. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye Futbol Federasyonu ve başsavcılık tarafından yürütülen bahis soruşturmalarını değerlendirdi. Gözaltına alınan isimleri de açıklayan Bozkurt, ‘Sadece bir yasaklı bahis sitesinden Türkiye’den oynanan bahis miktarı 100 milyar euroyu bulmuş’ dedi.‘Çok sayıda ülkede onlarca şirket olduğunu düşünün. Oradan listeler geldiğinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı hayal bile edemiyorum’ diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
11:16 09.12.2025
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, futbolda bahis soruşturmasının detaylarını anlattı.
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye Futbol Federasyonu ve başsavcılık tarafından yürütülen bahis soruşturmalarını değerlendirdi. Gözaltına alınan isimleri de açıklayan Bozkurt, ‘Sadece bir yasaklı bahis sitesinden Türkiye’den oynanan bahis miktarı 100 milyar euroyu bulmuş’ dedi.
‘Çok sayıda ülkede onlarca şirket olduğunu düşünün. Oradan listeler geldiğinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı hayal bile edemiyorum’ diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
Eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın da aralarında bulunduğu 29 isim için tutuklama talep edilmiş. Ahmet Çakar, sağlık problemi yaşadığı için gözaltı kararı ‘geçici’ olarak kaldırıldı. Toplam 197 amatör futbolcu da PFDK’ya sevk edilmiş. Çok acayip. Bu temizlik mutlaka yapılmalı. Yoksa Türk futbolu çok büyük zarar görecek. Birileri devlete meydan okumaya bile kalkıyor diye düşünüyorum. Sadece bir yasaklı bahis sitesinden Türkiye’den oynanan bahis miktarı 100 milyar euroyu bulmuş. Çok sayıda ülkede onlarca şirket olduğunu düşünün. Oradan listeler geldiğinde nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı hayal bile edemiyorum.
