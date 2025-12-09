‘ABD Ulusal Güvenlik Stratejisi bir ‘racon’ metni, Türkiye’nin güvenliği önemsenmiyor’

“33 sayfalık bir metinden bahsediyoruz. Trump’ın damga vurduğu bir metin. Bu tür metinlerin PDF’ini bulup hangi kelimenin kaç sefer geçtiğine bakıyorum. Bu biraz metnin ana omurgasını veriyor. ‘Trump’ kelimesi 27 sefer geçmiş. Her sayfada Trump var neredeyse. Metin Trump güzellemesi aslında. Bunu Stalin’e benzetiyorum. Özel kalemi Stalin’e gelen binlerce mektubu hepsini önüne koymuyor, onu mutlu edecek belli temaları seçiyor. Trump’ta da aşağı yukarı böyle bir şey var. Arap-İsrail çatışmasından ‘Trump’ın da büyük şekilde barış sağladığı çatışma’ diye bahsediliyor. Zengezur Koridoru’ndan ‘Trump’ın devreye girip çözdüğü’ şeklinden bahsediliyor.

27 sefer Trump geçmiş. Çin 21, Rusya 10, Avrupa 49 sefer geçmiş. Bu Avrupa’ya ayar verme metni. Türkiye kaç sefer geçmiş diye baktım. Metinde Türkiye geçmiyor. ‘Turkish Support’ diye bir şey var. Suriye’yi tekrardan pozitif bir şekilde sisteme entegre etmek için Arap-İsrail-Amerikan desteğiyle birlikte ‘Türk desteği’ olarak geçmiş. NATO 5, İsrail 6, Filistin 1, Gazze 1 defa geçmiş. Suriye de 1 kez geçiyor. İran da 3 sefer geçiyor. Metinde Trump’a odaklanmışlar.

En büyük tehdit olarak Çin var. Rusya geçiyor 10 sefer. Bunlar metinde en fazla geçen kelimeler. ‘Türkiye’nin önü açılacak’ deniyor ya, oysa raporda Türkiye geçmiyor. Sadece Turkish Support diye dolaylı bir atıf var. Bu nereden çıkartıldı bilmiyorum.”