Vatikan, sömürge döneminde el koyduğu kutsal eserleri bir asır sonra geri verdi

Vatikan’ın “sömürge döneminde toplanıp arşivlerine kilitlediği” yerli halka ait kültürel varlıklar, yüz yıl sonra nihayet sahiplerine döndü.
Kanada’nın yerli topluluklarından First Nations, Inuit ve Metis halklarına ait, aralarında tarihi kayıkların da bulunduğu 60’tan fazla eser, Papa Francis’in özrüyle başlayan sürecin ardından iade edildi. Montreal’deki Pierre Elliott Trudeau Uluslararası Havalimanı’nda karla kaplı piste yanaşan Air Canada uçağından indirilen özel kasaları, yerli liderler gözyaşlarıyla karşıladı. Kasalarda, 'sömürge döneminin yağması' olarak görülen eşyalar arasında bir kutup fok derisinden yapılmış nadir bir Inuit kayığı da vardı. Bir yüzyıl Vatikan’ın depolarında Söz konusu eserler, 1925’te Vatikan’da düzenlenen ve Kilise’nin 'küresel nüfuzunu' sergilemeyi amaçlayan 13 aylık Vatikan Misyon Sergisi için Kanada’dan alınmıştı. Birçoğu, o tarihten bu yana Vatikan’ın müze ve arşivlerinde kapalı kapılar ardında tutuluyordu. Ne Vatikan ne de Kanada makamları, iade edilen 62 eserin ayrıntılı bir envanterini kamuoyuyla paylaşmış durumda. Uzmanlar, bunların Vatikan’daki 'binlerce sömürge dönemi yerli eserinin yalnızca küçük bir bölümü' olduğuna dikkat çekiyor. Papa Francis özür dilemişti Üç yıllık mücadele, 2022’de First Nations, Inuit ve Metis temsilcilerinin Papa Francis ile Roma’da yaptığı görüşmeyle ivme kazanmıştı. Ardından Papa, Kanada’ya yaptığı 'tövbe ziyareti' sırasında Katolik Kilisesi’nin yerli halklara karşı işlediği tarihsel kötülükler için tarihi bir özür dilemişti. Francis’in ölümünden sonra iade sürecini tamamlama görevi halefi Papa Leo'ya geçti. Geçen ay Vatikan ve Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı, 62 eserin belgeleriyle birlikte Papa Leo tarafından yerli topluluklara 'armağan' olarak geri verileceğini açıklamıştı.
12:24 08.12.2025 (güncellendi: 12:28 08.12.2025)
Kanada’nın yerli topluluklarından First Nations, Inuit ve Metis halklarına ait, aralarında tarihi kayıkların da bulunduğu 60’tan fazla eser, Papa Francis’in özrüyle başlayan sürecin ardından iade edildi.
Montreal’deki Pierre Elliott Trudeau Uluslararası Havalimanı’nda karla kaplı piste yanaşan Air Canada uçağından indirilen özel kasaları, yerli liderler gözyaşlarıyla karşıladı.
Kasalarda, 'sömürge döneminin yağması' olarak görülen eşyalar arasında bir kutup fok derisinden yapılmış nadir bir Inuit kayığı da vardı.
Bir yüzyıl Vatikan’ın depolarında
Söz konusu eserler, 1925’te Vatikan’da düzenlenen ve Kilise’nin 'küresel nüfuzunu' sergilemeyi amaçlayan 13 aylık Vatikan Misyon Sergisi için Kanada’dan alınmıştı.
Birçoğu, o tarihten bu yana Vatikan’ın müze ve arşivlerinde kapalı kapılar ardında tutuluyordu.
Ne Vatikan ne de Kanada makamları, iade edilen 62 eserin ayrıntılı bir envanterini kamuoyuyla paylaşmış durumda. Uzmanlar, bunların Vatikan’daki 'binlerce sömürge dönemi yerli eserinin yalnızca küçük bir bölümü' olduğuna dikkat çekiyor.
Papa Francis özür dilemişti
Üç yıllık mücadele, 2022’de First Nations, Inuit ve Metis temsilcilerinin Papa Francis ile Roma’da yaptığı görüşmeyle ivme kazanmıştı. Ardından Papa, Kanada’ya yaptığı 'tövbe ziyareti' sırasında Katolik Kilisesi’nin yerli halklara karşı işlediği tarihsel kötülükler için tarihi bir özür dilemişti.
Francis’in ölümünden sonra iade sürecini tamamlama görevi halefi Papa Leo'ya geçti. Geçen ay Vatikan ve Kanada Katolik Piskoposlar Konferansı, 62 eserin belgeleriyle birlikte Papa Leo tarafından yerli topluluklara 'armağan' olarak geri verileceğini açıklamıştı.