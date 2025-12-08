https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/uzmani-anlatti-kok-hucre-tedavisi-nedir-genclestirir-mi-1101629861.html
Uzmanı anlattı: Kök hücre tedavisi nedir, gençleştirir mi?
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Medikal Estetik Hekimi Dr. Gökay Furkan Özkoç oldu. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
Kök hücre tedavileri hem cilt gençleştirme hem de saç dökülmesi alanında son yıllarda giderek daha fazla tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Medikal Estetik Hekimi Dr. Gökay Furkan Özkoç, kök hücre tedavisinin popülerleşmesine rağmen çoğu kişinin bu yöntemin gerçek etkisini tam olarak bilmediğini belirterek, “Bu tedavi bir cilt gençleştirme işlemi gibi görülse de aslında çok daha derin bir mekanizmaya dayanır” diyor.Tedavinin Temeli: Hücresel yenilenmeDr. Özkoç’a göre kök hücre tedavisi, yüzeysel bir yenilenmeden çok daha fazlasını sunuyor.Yeni Şeyler Rehberi’nde gazeteci Serhat Ayan’ın sorularını yanıtlayan Özkoç, şunları söyledi: Dr. Gökay Furkan Özkoç, tedavinin saç üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı:Herkes için uygun değilTedavide kullanılan hücreler; kemik iliği, kordon kanı, karın yağ dokusu veya kulak arkasındaki dokudan elde edilebiliyor. Hücre kaynağının yapısı ve kalitesi, elde edilen sonucu doğrudan etkilediği için bu seçim başarıda önemli rol oynuyor. Kök hücre tedavisi genel olarak güvenli kabul edilse de kanser hastaları, onkolojik tedavi görenler ve gebeler için uygun görülmüyor.
