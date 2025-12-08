https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/sinir-gerilimi-yasayan-tayland-ve-kambocyanin-askeri-potansiyeli-1101627921.html

Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi nedeniyle çatışmalar yeniden başladı. 08.12.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101627073_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef4deac3bc8c799b82ccfc6f32061b90.png

Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti. Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu. Tayland-Kamboçya sınırında gerilim tırmanırken Sputnik’in hazırladığı infografikte iki ülkenin orduları temel parametrelerle karşılaştırıldı.

