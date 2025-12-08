Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/sinir-gerilimi-yasayan-tayland-ve-kambocyanin-askeri-potansiyeli-1101627921.html
Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli
Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli
Sputnik Türkiye
Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi nedeniyle çatışmalar yeniden başladı. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T18:24+0300
2025-12-08T18:24+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
tayland
kamboçya
asya & pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101627073_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef4deac3bc8c799b82ccfc6f32061b90.png
Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti. Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu. Tayland-Kamboçya sınırında gerilim tırmanırken Sputnik’in hazırladığı infografikte iki ülkenin orduları temel parametrelerle karşılaştırıldı.
tayland
kamboçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101627073_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6a3e3a38f897b9b6ba543bc487dd8ccf.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇nfografi̇k, tayland, kamboçya, asya & pasifik, инфографика
i̇nfografi̇k, tayland, kamboçya, asya & pasifik, инфографика

Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli

18:24 08.12.2025
Abone ol
Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi nedeniyle çatışmalar yeniden başladı.
Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti. Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu.
Tayland-Kamboçya sınırında gerilim tırmanırken Sputnik’in hazırladığı infografikte iki ülkenin orduları temel parametrelerle karşılaştırıldı.
Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli - Sputnik Türkiye
Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli - Sputnik Türkiye
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала