https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/sinir-gerilimi-yasayan-tayland-ve-kambocyanin-askeri-potansiyeli-1101627921.html
Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli
Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli
Sputnik Türkiye
Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi nedeniyle çatışmalar yeniden başladı. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-08T18:24+0300
2025-12-08T18:24+0300
2025-12-08T18:24+0300
multi̇medya
i̇nfografi̇k
tayland
kamboçya
asya & pasifik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101627073_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ef4deac3bc8c799b82ccfc6f32061b90.png
Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti. Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu. Tayland-Kamboçya sınırında gerilim tırmanırken Sputnik’in hazırladığı infografikte iki ülkenin orduları temel parametrelerle karşılaştırıldı.
tayland
kamboçya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/08/1101627073_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6a3e3a38f897b9b6ba543bc487dd8ccf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇nfografi̇k, tayland, kamboçya, asya & pasifik, инфографика
i̇nfografi̇k, tayland, kamboçya, asya & pasifik, инфографика
Sınır gerilimi yaşayan Tayland ve Kamboçya’nın askeri potansiyeli
Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi nedeniyle çatışmalar yeniden başladı.
Tayland Ordu Sözcüsü Winthai Suvaree, Kamboçya'dan yerel saatle 05.00 sularında Chong An Ma bölgesinde "askeri ve sivil hedeflere" ateş açıldığını ve ordunun buna hava saldırılarıyla karşılık verdiğini belirtti. Öte yandan, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland ordusunun hava saldırısı başlattığını ve Kamboçya'nın buna karşılık vermediğini savundu.
Tayland-Kamboçya sınırında gerilim tırmanırken Sputnik’in hazırladığı infografikte iki ülkenin orduları temel parametrelerle karşılaştırıldı.