‘İsrail, Körfez ülkeleriyle uyumlanan ABD’den fren yiyor’

“Amerika merkezi yönetimin güçlü olduğu bir Suriye isterken İsrail, kendi güvenlik gerekçeleri doğrultusunda tamamen güçsüzleşmiş, hiçbir şekilde İsrail’e tehdit teşkil etmeyecek bir Suriye istiyor. Bu noktada bir çatışma var. Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın Amerika ziyaretinde FOX TV’ye verdiği bir röportaj vardı. Orada da “İsrail, işgal ettiği topraklardan çekilmediği sürece bir anlaşma imzalamamız mümkün değil. Bu noktada da ABD’nin aracı olabileceğini düşünüyoruz” demişti. Bunları anlayabilmek için önce İsrail’in güvenlik stratejisini anlamak gerekiyor. İsrail aslında güvenlik odaklı bir devlet. 7 Ekim’den sonra İsrail’in “kimse bize saldıramaz, kendi topraklarımızın içerisinde güvenliyiz” miti yıkıldı. Bu mitin yeniden teşkil edilmesi gerekiyor. İsrail’in etrafındaki güvenlik kuşağını sağlamlaştırması gerekiyor.

Bu ne demek? İsrail, Lübnan’ın güneyi ve Suriye’nin güneyinde hiçbir şekilde kendisine tehdit teşkil edecek bir yapının oluşmasını istemiyor. Daha somut konuşmak gerekirse direniş ekseninin yani İran destekli unsurların buralarda etkin olmasını istemiyor. İran, Irak, Suriye artı Lübnan’a ulaşan lojistik hattın, silahların aktarıldığı ya da birtakım ekonomik yardımların aktarıldığı hattın aktif olmaması gerekiyor. Birinci husus bu. İsrail bunu yaparken Suriye’nin içinde bulunduğu durumdan istifade ediyor. Her ne kadar dünyaya sakallarını kestikten sonra normalleşmiş bir insan gibi empoze edilse de Suriye’de geçmişinde terör faaliyetlerine bulaşmış insanlar var. Dolayısıyla zaman zaman bunların arasındaki güç mücadelesini Suriye’de birtakım unsurlara ve azınlıklara saldırı olarak görüyoruz”