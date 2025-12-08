Ali Çağatay: Bu parti Türkiye’yi yönetebilir mi sorusuna evet yanıtını verebiliyorum

Yerli savunma sanayii projelerinin destekleneceği, bireylere önemli harcamalarını gelir vergisinden düşme hakkı tanınacağı belirtiliyor. Gıda denetimlerinin halka açıklanması, tarımda kullanılan mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, orman alanlarının başka amaçlarla kullanımının yasaklanması gibi başlıklar da dikkat çekici. Geçiş garantili projelerin yapılmayacağı, deniz kıyılarının halka açılacağı ifade ediliyor. Kalıcı yaz saatinin sonlandırılması çok önemli. 2016’dan bu yana bu uygulama yüzünden çocuklar ve gençler zifiri karanlıkta okula gidiyor. Bu toplumun metabolizmasını ve biyoritmini bozuyor. CHP’nin bu vaadi hayati bir düzenleme olur. Ancak dar gelirli vatandaşlara tatil fonu ayrılması bana fantastik geliyor; böyle bir fon yaratmak mümkün değil. Nadir toprak elementlerinin işlenmesinin yabancı şirketlere bırakılmayacağı ifade ediliyor ama bu da zor. Dünyada bu konuda yetkinlik yalnızca birkaç ülkede var: Çin, ABD, Kanada, Avustralya, Rusya. Türkiye’nin bu alanda kapasitesi sınırlı ancak iyi anlaşmalarla gelir paylaşımı yapılabilir.