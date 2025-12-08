https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/chpnin-2008den-bu-yana-ilk-kez-guncelledigi-parti-programi-kamuoyuyla-paylasildi-1101614185.html
Ali Çağatay: Bu parti Türkiye’yi yönetebilir mi sorusuna evet yanıtını verebiliyorum
Ali Çağatay: Bu parti Türkiye'yi yönetebilir mi sorusuna evet yanıtını verebiliyorum
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2008’den bu yana ilk kez güncellediği parti programı kamuoyuyla paylaşıldı.Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında CHP’nin parti programını değerlendirdi.Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:Çağatay, şöyle devam etti:
Ali Çağatay: Bu parti Türkiye’yi yönetebilir mi sorusuna evet yanıtını verebiliyorum
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2008’den bu yana ilk kez güncellediği parti programı kamuoyuyla paylaşıldı. Kurultayın ardından partililerin sahada yurttaşlara anlatacağı yeni program; güvenlikten ekonomiye, eğitimden çevre politikalarına kadar birçok başlıkta somut vaatler içeriyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 2008’den bu yana ilk kez güncellediği parti programı kamuoyuyla paylaşıldı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında CHP’nin parti programını değerlendirdi.
Çağatay, konuya ilişkin şunları söyledi:
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni parti programı açıklandı. Yeni bir parti meclisi ve MKYK var. Parti meclisi 80 kişiden oluşuyor ve bu kurul kendi içinden MKYK’yı seçiyor. Siyasi partilerin en büyük karar organları kongrelerdir; CHP’de kongreden sonraki en büyük karar organı parti meclisidir. MKYK’ya baktım, çok esaslı isimler var. Hakikaten CHP açısından ve memleket açısından umut verici bir liste çıkmış. Bu parti Türkiye’yi yönetebilir mi sorusuna evet yanıtını verebiliyorum. Programda polislere sendikalaşma hakkı verilmesi, konut alımı karşılığı pasaport uygulamasının kaldırılması, kuvvet komutanlıklarının yeniden Genelkurmay Başkanlığı’na bağlanması, askeri okulların açılması gibi önemli maddeler var.
Çağatay, şöyle devam etti:
Yerli savunma sanayii projelerinin destekleneceği, bireylere önemli harcamalarını gelir vergisinden düşme hakkı tanınacağı belirtiliyor. Gıda denetimlerinin halka açıklanması, tarımda kullanılan mazotta ÖTV ve KDV’nin kaldırılması, orman alanlarının başka amaçlarla kullanımının yasaklanması gibi başlıklar da dikkat çekici. Geçiş garantili projelerin yapılmayacağı, deniz kıyılarının halka açılacağı ifade ediliyor. Kalıcı yaz saatinin sonlandırılması çok önemli. 2016’dan bu yana bu uygulama yüzünden çocuklar ve gençler zifiri karanlıkta okula gidiyor. Bu toplumun metabolizmasını ve biyoritmini bozuyor. CHP’nin bu vaadi hayati bir düzenleme olur. Ancak dar gelirli vatandaşlara tatil fonu ayrılması bana fantastik geliyor; böyle bir fon yaratmak mümkün değil. Nadir toprak elementlerinin işlenmesinin yabancı şirketlere bırakılmayacağı ifade ediliyor ama bu da zor. Dünyada bu konuda yetkinlik yalnızca birkaç ülkede var: Çin, ABD, Kanada, Avustralya, Rusya. Türkiye’nin bu alanda kapasitesi sınırlı ancak iyi anlaşmalarla gelir paylaşımı yapılabilir.