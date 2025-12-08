CHP'li Kanko: Milyonlarca dolarlık sanat eserleri kayıp

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/chpli-kanko-milyonlarca-dolarlik-sanat-eserleri-kayip-1101633934.html
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko ve CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu oldu. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, TBMM Genel Kurulu’nda verdiği ‘Kayıp eserlerin araştırılma önergesinin’ reddedilmesinin arka planını anlattı. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan deprem konteynerlerinin AFAD tarafından ‘tahliye’ emrinin verilmesinin ayrıntılarını paylaştı.CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko şunları söyledi:
Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, TBMM Genel Kurulu’nda verdiği ‘Kayıp eserlerin araştırılma önergesinin’ reddedilmesinin arka planını anlattı. CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu ise Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan deprem konteynerlerinin AFAD tarafından ‘tahliye’ emrinin verilmesinin ayrıntılarını paylaştı.
CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko şunları söyledi:
Kültürel miras milletin hafızasıdır. Bu hafızayı koruyamazsak geçmişten bugüne taşınan mirasların hiçbirisi geleceğe güvenle aktarılmayacak demektir. O yüzden tarihsel sorumluluk almamız lazım. Zeugma müzesinde 9 milyon dolar değerinde 10 eser yok. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzesi’nde 404 tane eser yok. Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde 250 milyon dolar değerinde 302 tablo yok. Batman Müzesi’nde 10 milyon TL değerinde 20 altın sikke kayıp. Adana Müzesi’nde eserlerin büyük bir bölümünün kopya olduğu ortaya çıktı. Dolmabahçe ve Beylerbeyi saraylarında hanedan üyelerinin kullandığı kahve ve çay altın döküm eşyalar yok. Topkapı Sarayı’nda tutulduğu söylenen eserlerin akıbetini bilmiyoruz. Yalova’daki Atatürk Köşkü’nde kurşunların nerede olduğunu bilmiyoruz. Hiçbir envanter kaydı yok. Meclis’te gündeme getirdim. Meclis’te orijinal tablo yok. Gerçekler depoya çekilip replikası asılıyor. Gerçekleri nerede bilinmiyor. Ağırlıklı olarak yurtdışına çıkarıldı.