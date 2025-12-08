https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/ceyhun-bozkurt-bu-olursa-turk-futbolunda-deprem-olur-1101624384.html
Ceyhun Bozkurt: Bu olursa Türk futbolunda deprem olur!
Ceyhun Bozkurt: Bu olursa Türk futbolunda deprem olur!
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, futbolda bahis soruşturmasının detaylarını anlattı. 08.12.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye Futbol Federasyonu ve başsavcılık tarafından yürütülen bahis soruşturmalarını değerlendirdi. Gözaltına alınan isimleri de açıklayan Bozkurt, ‘soruşturmanın üç ayağı var’ dedi.‘Eğer üçüncü ayak olursa Türk futbolu depremi yaşar’ diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türkiye Futbol Federasyonu ve başsavcılık tarafından yürütülen bahis soruşturmalarını değerlendirdi. Gözaltına alınan isimleri de açıklayan Bozkurt, ‘soruşturmanın üç ayağı var’ dedi.
‘Eğer üçüncü ayak olursa Türk futbolu depremi yaşar’ diyen Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:
İkinci dalga bahis operasyonu ses getirecek. Ahmet Çakar var. Sayın Akın Gürlek, ünlü bir yorumcunun olduğunu söylemişti. Ahmet Çakar, eşiyle birlikte ifade vermek üzere gözaltına alındı. Hakem Zorbay Küçük, Fenerbahçe’nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaray’dan Metehan Baltacı, Trabzonspor’dan Salih Malkoçoğlu, eski Adanaspor Başkanı Murat Sancak, başkanvekili Metin Korkmaz var. 3 ayak var. Ayaklardan biri yasal bahis boyutu. Kendi maç sonucunu etkilemeyecek şekilde yasal bahis oynanıyorsa bu futbol dünyası için suçtur. Yasak olmasına rağmen oynayan futbolculara gereken cezaları TFF verecek. Yasal bahisin yanında maç sonucunu da etkileme de ekleniyorsa, ilgili başsavcılık devreye girecek. Şu an ikinci ayak devam ediyor. Üçüncü ayak yasadışı bahis. Üçüncü aşama olursa deyim yerindeyse kıyamet kopar. Avrupa’da yasal bizde yasal olmayan bet siteleriyle ilgili tespitlerin bilgilerin Türkiye’ye aktarılmasının ardından neler neler çıkar onu bilmiyorum. Türk futbolunda deprem etkisi oluşturacak olay o zaman olur diyebilirim .