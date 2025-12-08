https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/bahis-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-ahmet-cakar-anjiyoya-alindi-1101616053.html

Bahis soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Ahmet Çakar anjiyoya alındı

“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dün... 08.12.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Tanınmış isimler de gözaltındaGalatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçe’nin milli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve Adana Demirspor’un eski başkanı Murat Sancak da sevk edilenler arasında yer aldı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.Ahmet Çakar rahatsızlandı, hastanede anjiyoya alındıSoruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın tedavisinin devam ettiği belirtildi. Çakar’ın İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alındığı öğrenildi.Banka hesaplarının incelenmesi sonucu şüpheli finansal hareketleri tespit edilen isimler arasında Murat Sancak, Ahmet Çakar, Çakar’ın eşi ve hakem Zorbay Küçük’ün de bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.Açıklamaya göre İstanbul dahil 16 farklı ilde, toplam 46 zanlı hakkında “6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğinin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet” kapsamında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildi.Polisin eş zamanlı operasyonlarında 38 kişi gözaltına alındı, 5 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

