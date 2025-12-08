https://anlatilaninotesi.com.tr/20251208/avukat-eren-can-11-yargi-paketi-deprem-davalarini-cezasizliga-donusturecek-1101620609.html
Avukat Eren Can: 11. Yargı Paketi deprem davalarını cezasızlığa dönüştürecek
Avukat Eren Can: 11. Yargı Paketi deprem davalarını cezasızlığa dönüştürecek
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, 6 Şubat depremi avukatlarından Eren Can oldu. 08.12.2025
Kahramanmaraş depremlerinde yakınlarını yitiren ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 11. Yargı Paketi'yle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27'nci madde bu haliyle geçerse, kaybettiklerimizin canına ikinci kez kıyılmış olacak ve adalet bir kez daha enkaz altında bırakılacak." denildi.Konuyla ilgili Radyo Sputnik'te gazeteci Güçlü Özgan'ın sorularını yanıtlayan avukat Eren Can, şunları söyledi:
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
13:10 08.12.2025 (güncellendi: 13:12 08.12.2025)
Kahramanmaraş depremlerinde yakınlarını yitiren ailelerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 11. Yargı Paketi'yle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "27’nci madde bu haliyle geçerse, kaybettiklerimizin canına ikinci kez kıyılmış olacak ve adalet bir kez daha enkaz altında bırakılacak." denildi.
Konuyla ilgili Radyo Sputnik’te gazeteci Güçlü Özgan’ın sorularını yanıtlayan avukat Eren Can, şunları söyledi:
“İnfaz indirimi deprem davası sanıklarını da kapsıyor. Çünkü onlar hakkında genelde bilinçli taksirle öldürme kapsamında iddianame düzenleniyor. Biz zaten en başından beri bu taksirle öldürme suç tipini eleştirip olası kastla öldürmeden yargılanmaları gerektiğini savunuyorduk. Bir de şimdi bu infaz indirimi ile karşılaştık. 11. Yargı Paketi aslında deprem davalarının cezasızlığa dönüşmesine yol açacak. Verilen hükümler bir anlam ifade etmeyecek, sanıklar cezaevine girmemiş olacak. Bu arada yeni yargı paketini kabul etmemiz mümkün değil. Toplumu etkileyen tüm suç tipleri infaz indiriminden yararlanıyor. Biz deprem davası sanıklarının kapsam dışında tutulmasını şiddetle talep ediyoruz.”
‘Bunu kabul etmek mümkün değil’
“Adalet duygumuz tesis edilmiş olmuyor. İnsanlar neden cezalandırma isterler, neden öç alma yok? Çünkü devlet erki cezalandırmayı yapar ve kamu vicdanı rahatlar. Ama bizim gibi bir deprem ülkesinde bu inşaatlara izin veren kamu görevlileri affedilirse yarın büyük İstanbul depremini yaşadığımızda ‘biz demiştik’ deme hakkımızı olmuyor mu? Yaşadığımız acıları başkaları yaşamasın istiyoruz. Cezalandırmanın mantığı caydırıcılıktır. Bizi dinleyen herkese çağrımızdır, lütfen bizimle dayanışsınlar. Şu anda bu sanıklar inşaat yapmaya devam edebiliyor mu bilmiyoruz. Depremin üstünden 2 yıl geçtikten sonra bunu kabul etmek mümkün değil. Bu düzenlemede deprem suçlarını kapsamın içine almak bizim acımızla dalga geçmek oluyor”