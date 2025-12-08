Avukat Eren Can: 11. Yargı Paketi deprem davalarını cezasızlığa dönüştürecek

“İnfaz indirimi deprem davası sanıklarını da kapsıyor. Çünkü onlar hakkında genelde bilinçli taksirle öldürme kapsamında iddianame düzenleniyor. Biz zaten en başından beri bu taksirle öldürme suç tipini eleştirip olası kastla öldürmeden yargılanmaları gerektiğini savunuyorduk. Bir de şimdi bu infaz indirimi ile karşılaştık. 11. Yargı Paketi aslında deprem davalarının cezasızlığa dönüşmesine yol açacak. Verilen hükümler bir anlam ifade etmeyecek, sanıklar cezaevine girmemiş olacak. Bu arada yeni yargı paketini kabul etmemiz mümkün değil. Toplumu etkileyen tüm suç tipleri infaz indiriminden yararlanıyor. Biz deprem davası sanıklarının kapsam dışında tutulmasını şiddetle talep ediyoruz.”