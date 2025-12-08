Türkiye
AB ülkeleri anlaştı: Üçüncü ülkelerde geri gönderme merkezleri kurulacak
AB ülkeleri anlaştı: Üçüncü ülkelerde geri gönderme merkezleri kurulacak
Avrupa Birliği, göç politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Brüksel'de toplanan AB içişleri bakanları, sığınma başvurusu reddedilen kişilerin Avrupa...
dünya
avrupa
ab
avrupa birliği
mülteci
mülteci krizi
mülteci sorunu
mülteci anlaşması
mülteci kampı
Brüksel’de AB içişleri bakanları toplantısında göç politikalarında kapsamlı değişiklikler içeren bir dizi karar alındı. Avrupa Birliği (AB), iltica talebi reddedilen kişilerin ülkelerine geri gönderilmesini hızlandıracak ve uygulanan yaptırımları artıracak yeni düzenlemelerde mutabakata vardı. Alınan kararların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu’nun da onayının gerektiği açıklandı.Yeni düzenlemenin öne çıkan maddeleri şu şekilde:▶︎ Üçüncü ülkelerde sınır dışı merkezleri:Hollanda, Uganda’da bir tesis planlıyor. İngiltere’nin (hayata geçirilemeyen) Ruanda modeli de örnek gösteriliyor.▶︎ Güvenli menşe ülkeler listesi genişletiliyor:Fas, Tunus ve Mısır’ın yanı sıra Kosova, Kolombiya, Hindistan ve Bangladeş listeye ekleniyor.▶︎ AB üyeliğine aday ülkeler için yeni kural:Aday ülkelerin, kendi vatandaşlarını geri almak konusunda daha sıkı yükümlülüklere tabi olması öngörülüyor. Türkiye, Arnavutluk ve Karadağ bu kapsama dahil olacak.▶︎ Dayanışma mekanizması:Göç baskısının en yoğun olduğu Yunanistan ve İspanya gibi ülkelere toplam 420 milyon euroluk destek sağlanacak.▶︎ Daha sıkı sınır dışı kuralları:Sığınma talebi reddedilen kişilerin geri dönüş sürecine aktif katılımı zorunlu olacak. İş birliği yapmayanlar biyometrik veri toplanması ve Avrupa genelinde sosyal yardımların kesilmesi gibi yaptırımlarla karşılaşacak.▶︎ AB genelinde ortak sınır dışı kararı:Bir AB ülkesinin aldığı sınır dışı kararı, diğer tüm üye ülkelerde geçerli olacak. Böylece reddedilen sığınmacıların başka bir AB ülkesine geçerek süreci uzatmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
AB ülkeleri anlaştı: Üçüncü ülkelerde geri gönderme merkezleri kurulacak

21:05 08.12.2025 (güncellendi: 21:06 08.12.2025)
Avrupa Birliği, göç politikasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Brüksel’de toplanan AB içişleri bakanları, sığınma başvurusu reddedilen kişilerin Avrupa Birliği dışındaki üçüncü ülkelerde oluşturulacak sınır dışı merkezlerine transfer edilebilmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Brüksel’de AB içişleri bakanları toplantısında göç politikalarında kapsamlı değişiklikler içeren bir dizi karar alındı.
Avrupa Birliği (AB), iltica talebi reddedilen kişilerin ülkelerine geri gönderilmesini hızlandıracak ve uygulanan yaptırımları artıracak yeni düzenlemelerde mutabakata vardı. Alınan kararların yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu’nun da onayının gerektiği açıklandı.

Yeni düzenlemenin öne çıkan maddeleri şu şekilde:

▶︎ Üçüncü ülkelerde sınır dışı merkezleri:
Hollanda, Uganda’da bir tesis planlıyor. İngiltere’nin (hayata geçirilemeyen) Ruanda modeli de örnek gösteriliyor.
▶︎ Güvenli menşe ülkeler listesi genişletiliyor:
Fas, Tunus ve Mısır’ın yanı sıra Kosova, Kolombiya, Hindistan ve Bangladeş listeye ekleniyor.
▶︎ AB üyeliğine aday ülkeler için yeni kural:
Aday ülkelerin, kendi vatandaşlarını geri almak konusunda daha sıkı yükümlülüklere tabi olması öngörülüyor. Türkiye, Arnavutluk ve Karadağ bu kapsama dahil olacak.
▶︎ Dayanışma mekanizması:
Göç baskısının en yoğun olduğu Yunanistan ve İspanya gibi ülkelere toplam 420 milyon euroluk destek sağlanacak.
▶︎ Daha sıkı sınır dışı kuralları:
Sığınma talebi reddedilen kişilerin geri dönüş sürecine aktif katılımı zorunlu olacak. İş birliği yapmayanlar biyometrik veri toplanması ve Avrupa genelinde sosyal yardımların kesilmesi gibi yaptırımlarla karşılaşacak.
▶︎ AB genelinde ortak sınır dışı kararı:
Bir AB ülkesinin aldığı sınır dışı kararı, diğer tüm üye ülkelerde geçerli olacak. Böylece reddedilen sığınmacıların başka bir AB ülkesine geçerek süreci uzatmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
