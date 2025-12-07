CHP’li Yılmaz Ateş: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi uygulaması doğru değil

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarihsel misyonu ve kimliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir genel başkanı veya üst düzeyde genel başkan yardımcıları, genel sekreteri bugüne kadar bu tür bir iddiayla hiç karşılaşmadı. CHP tarihinde bir SHP'yi de katarak söylüyorum; Mesela İSKİ skandalı diye kamuoyuna sunulan bir yolsuzluk olay vardı. O zaman SHP DP ile iktidar ortağı olmasına rağmen hemen İçişleri Bakanı belediye başkanı hakkında soruşturma açtırdı. Yargılandılar, genel müdür ceza giydi, belediye başkanı beraat etti. Fakat o dönem ben Ankara İl Başkanıydım, o İstanbul'da olmuştu. O dönem mesela bizim Adalet Bakanımız Sayın Seyfi Oktay, yazılı emir hakkını kullanarak, bir tek o hakkı vardı yani Yargıtay’a gitmek için. Yazılı emir hakkını kullanarak belediye başkanını Yargıtay'a gönderdi. Davası, dosyası orada da yargılandı, orada da aklandı. Bu olayda Cumhuriyet Halk Partisi ve SHP'nin hiçbir siyasi kadrosu, il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili bu konuda bir hüküm giymedi. Keşke CHP kendi iç mekanizmasını çalıştırabilseydi. Bu iddialar ortaya çıktığı zaman hemen disiplin kurulu var. Genel başkanın, MYK'nın yetkisi var. Hemen komisyon oluşturulur ve görevlendirilir. Bu konuda biz o kadar hassasız ki, bakın benim il başkanı olduğum dönemde, bir ilçe başkanımız bir iş adamından aldığı bağışı resmi kayıtlarına geçirmedi diye ben görevden aldım. Yine il sekreteri olduğum dönemde, bir ilçe başkanımız, büyük bir ilçe başkanımız, sahte üye yazmış. Baktık işin içinden çıkamıyoruz ve onu görevden aldık. Bütün baskılara rağmen aldık. Genel Merkez istemiyordu, o zaman bakan vardı, genel başkanımız vardı... Bunlara rağmen aldık. CHP bunu taşıyamaz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi bu tür iddialar karşısında önce kendi hukukunu, kendi denetim mekanizmalarını harekete geçirmeli. CHP hiçbir şey olmamış gibi devam edemez. Kendi iç mekanizmasını işletmek durumunda."