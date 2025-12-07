CHP’li Yılmaz Ateş: Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi uygulaması doğru değil
16:56 07.12.2025 (güncellendi: 16:57 07.12.2025)
Ankara Farkı
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, parti içinde “Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi” kurulmasını sağlıklı bulmadığını belirtti. Ekrem İmamoğlu’nun parti yönetimine müdahale etmemesi gerektiğini savunan Ateş, yolsuzluk tartışmalarına da değinerek, “CHP iç hukukunu çalıştırsaydı yolsuzluk tartışması büyümezdi” dedi.
Radyo Sputnik’te yayınlanan İsmet Özçelik’le Ankara Farkı programına Eski TBMM Başkanvekili ve Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş konuk oldu. Ateş, programda şu mesajları verdi:
‘CHP'de böyle bir yapılanma sağlıklı sonuç vermez'
“Ben de bunu doğru bulmayanlardanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir yapılanma sağlıklı bir sonuç vermez. Şu nedenle vermez; Cumhurbaşkanlığı Ofisi ayrı bir parti mi? Ayrı bir organ mı? Değil. Siyasi partiler yapılanmasının içinde böyle bir yapılanma yoktur. O nedenle böyle bir şeyi pek sağlıklı görmedim. Gerekçeleri nedir bilmiyorum. Neye dayanarak bu yapıldı? Bu kurultayda tartışıldı mı? Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir Cumhurbaşkanı adayı var deniyor. Şimdi orası haftada bir Silivri’ye mi taşınacak? Genel başkan sanki oraya vekaleten bakar gibi. Genel başkanın vekaleten yöneteceği hiçbir yer yoktur. Genel başkanın olduğu her yerde genel başkandır. O nedenle bunu pek sağlıklı bulmadım.”
‘CHP iç hukukunu çalıştırsaydı yolsuzluk tartışması büyümezdi’
“Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tarihsel misyonu ve kimliği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir genel başkanı veya üst düzeyde genel başkan yardımcıları, genel sekreteri bugüne kadar bu tür bir iddiayla hiç karşılaşmadı. CHP tarihinde bir SHP'yi de katarak söylüyorum; Mesela İSKİ skandalı diye kamuoyuna sunulan bir yolsuzluk olay vardı. O zaman SHP DP ile iktidar ortağı olmasına rağmen hemen İçişleri Bakanı belediye başkanı hakkında soruşturma açtırdı. Yargılandılar, genel müdür ceza giydi, belediye başkanı beraat etti. Fakat o dönem ben Ankara İl Başkanıydım, o İstanbul'da olmuştu. O dönem mesela bizim Adalet Bakanımız Sayın Seyfi Oktay, yazılı emir hakkını kullanarak, bir tek o hakkı vardı yani Yargıtay’a gitmek için. Yazılı emir hakkını kullanarak belediye başkanını Yargıtay'a gönderdi. Davası, dosyası orada da yargılandı, orada da aklandı. Bu olayda Cumhuriyet Halk Partisi ve SHP'nin hiçbir siyasi kadrosu, il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili bu konuda bir hüküm giymedi. Keşke CHP kendi iç mekanizmasını çalıştırabilseydi. Bu iddialar ortaya çıktığı zaman hemen disiplin kurulu var. Genel başkanın, MYK'nın yetkisi var. Hemen komisyon oluşturulur ve görevlendirilir. Bu konuda biz o kadar hassasız ki, bakın benim il başkanı olduğum dönemde, bir ilçe başkanımız bir iş adamından aldığı bağışı resmi kayıtlarına geçirmedi diye ben görevden aldım. Yine il sekreteri olduğum dönemde, bir ilçe başkanımız, büyük bir ilçe başkanımız, sahte üye yazmış. Baktık işin içinden çıkamıyoruz ve onu görevden aldık. Bütün baskılara rağmen aldık. Genel Merkez istemiyordu, o zaman bakan vardı, genel başkanımız vardı... Bunlara rağmen aldık. CHP bunu taşıyamaz. O nedenle Cumhuriyet Halk Partisi bu tür iddialar karşısında önce kendi hukukunu, kendi denetim mekanizmalarını harekete geçirmeli. CHP hiçbir şey olmamış gibi devam edemez. Kendi iç mekanizmasını işletmek durumunda."
‘İmamoğlu parti yönetimine müdahale etmemeli’
“Yönetimi öyle olur, böyle olur ama CHP yine kendi değerleri çerçevesinde kuruluş felsefesine uygun olarak yürümeye devam eder. Bir Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel tartışması çıkaranlar kimlerse Ekrem İmamoğlu'na en büyük zararı veren kişilerdir. Ciddi olmak lazım. CHP’nin bir tane genel başkanı vardır, o da Özgür Özel'dir. Arkadaşları için de çok büyük özveriyle çalışıyor da, büyük performans da gösteriyor. Şimdi burada zannetmiyorum ki Sayın Ekrem İmamoğlu içeride olduğu halde yönetim kavgası vermişse yanlış yapmıştır. Böyle bir dava da olmaz. Özgür Özel genel başkandır, kadrosunu kurar ve partiyi iktidara taşır, Türkiye'nin bu sağlıksız işleyen düzenine bir çeki düzen verir. Hepimizin yapması gereken odur. O nedenle Sayın İmamoğlu'nun böyle Ahmet'i alma, Mehmet'i al, o bana daha yakın, o daha uzak gibi bir tartışmaya girmemesini temenni ediyorum. Girmemiştir diye düşünüyorum. Akıl, mantık onu gerektiriyor. Cumhuriyet Halk Partisi yine bu tartışmaların içinden de sağduyu ile çıkar.”
‘Parti dışından gelenlerin hemen parti yönetimine alınması yanlış’
“Farklı partilerden gelenlerin parti yönetimine alınması... Bunlar ciddi sıkıntılar. Bunun yolunu Kemal Bey açtı. Kemal Bey geldi, ne kadar CHP kültürüyle yetişmiş, CHP’nin kuruluş felsefesine, Türkiye'nin ulusal birliğine, ulusal çıkarlarına bağlı kadroları tasfiye etti ve bunun da çok büyük zararını gördü. Şimdi bu arkadaşlarımız da bu yolda gidiyorlarsa bunları da yanlış yapıyorlar. CHP’de parti yönetimiyle devlet yönetimi farklıdır. Devlet yönetimi ne? Bu dışarıdan gelenler mutlaka değerli arkadaşlardır. İktidara geldiğimiz zaman onlar da değerlendirilir. Ama yani onların hemen böyle partide çok üst düzeye getirilmelerine ne kadar uyum sağlarlar, onu bilemiyorum.”
‘Papa Lozan’ı delme girişiminde bulundu’
“Papa'nın o hareketleri, o davranışları da tasvip edilemez, kabul edilemez. Hem Barzani'nin gelişi hem de Papa'nın bu ziyaretleri, demokratik, laik, üniter Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu olan Lozan'ı delme girişimleridir. Şimdi bunu görmeyip de kıyıdan, köşeden, valiyi suçlamak, diyaneti suçlamak; bunlar çözüm değil. Türkiye'nin bu konuda, hükümetin, iktidarın bu konuda kendine gelmesi lazım. Ne yaptığının farkına varması lazım. Amerika baskı yapabilir. Biz 1919'da Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı verirken, o günün bütün emperyal güçleri bizim karşımızdaydı. Her taraftan kuşatılmıştık, yine teslim olmamıştık. O nedenle Türkiye'nin bu önümüzdeki süreçte de bu tam egemenlik ve bağımsız tavrını sürdürmesi lazım.”